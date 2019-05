Stigbjörns söndagskrönika: Angående skilda idéer om skotska sevärdheter

Så var det dags att bege sig till Skottland – whiskyns förlovade land.

Varken L eller jag har besökt Skottland tidigare. I England har vi varit vid flera tillfällen, särskilt i London förstås. En stad man bör besöka minst en gång om året. Den målsättningen har vi tyvärr aldrig uppnått. Men nu handlade det alltså om Skottland.

– Edinburgh castle är bara det värt en hel dag. Tänk så mycket historia som finns inom dess murar, sa L, när vi satt med vår turistguide.

– Där finns inga destillerier värda att besöka. Där bränner man mest gin, förklarade jag.

– Vad har det med saken att göra? Vi åker väl inte till Skottland för att besöka destillerier, sa hon.

Nej, det förstås. Men om man nu ändå beger sig till Skottland vore det ett förfärligt misstag att inte göra en eller ett par visiter på ett berömt destilleri. Eller flera.

Jag är stolt innehavare av en hylla fylld med skotsk whisky. L kallar dem för tittwhisky, eftersom de sällan öppnas. En del har stått där i tio år och samlat damm. Eftersom några av dem redan från start var 16 år gamla är de numera närmast antika.

– Vad är det för mening med att ha en massa whisky om ingen ska dricka dem, brukar hon undra.

Då säger jag att den exklusiva whiskyn är till för mycket högtidliga tillfällen och enbart för goda vänner som uppskattar en äkta single malt.

Det har under åren visat sig att de högtidliga tillfällena med vänner som älskar single malt har varit extremt fåtaliga. Därför står flaskorna där och väntar och väntar.

– I Oban stannar vi ett par dagar. Det är en fiskehamn med en rad utsökta restauranger, står det i guiden. Då får jag också tillfälle att utforska Arduaine garden där det finns azalelor och andra intressanta blomster, säger L.

– Ah, Oban! Där finns ett destilleri grundat 1794. Det är ett av Skottlands mest berömda. Jag har en flaska här som du säkert vill titta på, säger jag.

Jodå, det vill hon.

– Glasgow är intressant. Där finns ett berömt museum med modern konst och dessutom en trädgård som också är vida känd. Jag tror att det rymmer en massa exotiska växter från Asien, bland annat. Och ett shoppingdistrikt som verkar vara helta outstanding, säger L.

– Säkert. Och här finns, förstår du, Auchentoshan. Ett destilleri mitt i stan. Hard to say, easy to love, som det heter i reklamen, säger jag.

Nu blir hon faktiskt lite intresserad. Auchentoshan är en av de få whiskysorter som hon kan tänka sig att smaka på. Hon spär ut den med onödigt mycket vatten, men en av fördelarna med single malt är att smaken inte försämras av vattentillskott.

– Om vi får tid tycker jag att vi tar en tur med färjan ut till Isle of Skye. Den går från något som heter Mallaig och tar drygt en halvtimme. Ön har en fantastisk natur och där finns det också vandringsleder. Ingen dum idé, eller hur? kvittrar hon.

– Javisst. Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Jura. Och några till. Jag lägger upp en vandringsrutt som jag tror att både du och jag kan uppskatta. Det blir förstås många stopp, men vi får ta gott om tid för vätskekontroller, säger jag.

Stigbjörn Bergensten

