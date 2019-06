Wirström: "Bygg en ny ishall för kidsen – kalla den Calle Gunnarsson arena"

Persson och Kallur var med under New York Islanders glansigaste dagar, då klubben tog fyra raka titlar mellan 1980 och 1984.

Nicklas Lidström och Tomas Holmström gjorde en liknande resa med Detroit Red Wings, men över betydligt längre tid, 1997-2008. Fyra gånger.

Men rätt många stora hockeynamn har aldrig lyckats. De främsta svenska Börje Salming och Mats Sundin. Båda dedikerade långa och på alla andra sätt framgångsrika – för att inte säga ikoniska – karriärer åt Toronto Maple Leafs. Klubben som så många älskar men som aldrig vinner. Staden där hockey på fullt allvar gränsar till religion.

Man kan med visst fog tycka att storheten i att som svensk få lyfta den där trofén, som en gång skänktes av Lord Stanley of Preston (brittisk guvernör över Kanada 1888–1893) urvattnats något då mer eller mindre varenda NHL-lag numera innehåller någon blågul hockeykrigare.

Men det går inte att komma i från att det inte finns något större att vinna i ishockey på klubbnivå. Om man nu kan kalla mångmiljonföretagen i NHL, KHL och en del andra länder för klubbar.

Och om man kommer från Örebro, då är det banne mig ingen lätt sak att ens ta sig till NHL.

Bara sex spelare har lyckats med det, och ingen har vunnit. Ingen före Calle Gunnarsson. 4–1 i en direkt avgörande final, på bortaplan, i Boston. St Louis Blues första titel någonsin. Lita på att det blir party i Missouri den närmaste veckan, månaden – över hela sommaren.

Kent-Erik Andersson växte upp på Tengvallsgatan och med ÖSK, som var hockeyklubb också till ÖIK bildades 1972. Via Färjestad kom han till Minnesota, vars North Stars spelade en final. Och fick stryk i fyra raka av Boston. Kent-Erik gjorde 506 NHL-matcher mellan 1977 och 1984, 76 mål och 114 assister.

Efter honom har det varit magert med närkingar i världens bästa liga. Björn "Nalle" Johansson gjorde 15 matcher för Cleveland Barons på 1970-talet, Peter Andersson 47 för New York Rangers och Florida två decennier senare. Och just nu försöker Marcus Högberg och Gabriel Carlsson slå sig in i Ottawa respektive Columbus, men har bara fått enstaka matcher hittills.

I mina ögon gör det Calle Gunnarssons bedrift så mycket större.

Örebro har aldrig varit en hockeystad på riktigt. Den hausse runt hockeyn vi upplever nu, som växt fram under de senaste tio åren, har staden aldrig tidigare sett. I alla fall inte med någon kontinuerlig framgång.

Gunnarsson kom fram under en period av lång och envis hockeytorka. Växte upp i dyningarna efter ÖIK:s konkurs, i en tid då få eller ingen normalt funtad människa såg SHL som en rimlig möjlighet i stan.

Jag säger inte att Örebro inte fostrat duktiga spelare under de svarta åren. Men ingen har någonsin nått så långt som den nu 32-årige backen. Han har tio säsonger i NHL i ryggsäcken. Bortåt 650 matcher.

Och nu har han vunnit hela skiten. Det blir inte bättre än så. Det är en milstolpe för hockeyn i den här staden.

Någon dag hoppas jag att han avslutar i Örebro Hockey. Att han för sina erfarenheter och kunskaper vidare nedåt i leden. Och att han framöver blir föregångare, förebild när den på elitnivå fortfarande relativt färska klubben börjar producera egna spelare för högsta nivå.

Ambitionen finns, klubben avsätter resurser men behöver is is is. Står fortfarande med i sammanhanget usla förutsättningar för att ungar ska kunna spela hockey. Vilket är själva grunden.

Bygg en ny hall, gärna med utrymme för ett par rinkar. Kalla den Calle Gunnarsson arena.

Men först av allt ska han hyllas i sommar, då Stanley Cup-pokalen åker på turné till sina vinnares hemstäder.

Klockan är 04.43 torsdag morgon. Jag sätter punkt och undrar om det är någon sportpub öppen. Kanske inte, ändå.

