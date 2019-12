Kul bokning tyckte banden om No Fun at All: ”Redan sex som hört av sig”

Skatepunkbandet No Fun at All bildades i Skinnskatteberg 1991, splittrades 2001 men har sedan dess återförenats då och då, bland annat på Augustibuller i Lindesberg 2006.

Under vårens turné passar de på att hylla albumet "Out of bonds" som gavs ut 1995 på Burning Heart Records. Plattan fyller alltså 25 år, och det firas med att bandet spelar den live rakt av, följt av sina andra hits från förr.

På Satin kommer No Fun at All spela på Klubb Tidens Tempo, och tanken är att rama in spelningen med vinylförsäljning och dj:s med koppling till bandet.

Mer osäkert är om det kommer att bokas något förband, intresset till trots.