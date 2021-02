Kul idé i coronatider: Kompisar på var sin sida Atlanten: Flora, 11, och Susan, 75, läser böcker ihop över internet

Det är inte var dag någon i länet hamnar i den stora amerikanska tidningen The Star Tribune, men förra lördagen hände det faktiskt. Hon heter Flora Florenius, är elva år och hör hemma i Karlskoga där hon går i femman på Bregårdsskolan.

Huvudperson nummer två har vi på andra sidan Atlanten, i den amerikanska delstaten Minnesota. Hon heter Susan Wabaunsee, är 75 år, och har tillsammans med sin familj ett väldigt speciellt band till Flora och hennes närmsta. 1989, långt innan Flora var född, åkte nämligen hennes pappa Max över till USA för utbytesstudier – hamnade hos familjen Wabaunsee och på den vägen är det.

– Susan är som en släkting kan man säga – en amerikansk farmor, konstaterar Flora när NA når henne på telefon.

Trots de många milen mellan sig har de båda familjerna umgåtts en hel del genom åren, men nu under pandemin har Flora och Susan hittat ett alldeles eget sätt:

Flora berättar hur det hela började under ett digitalt videosamtal mellan familjerna förra året:

– Susan tipsade mig om en bra bok som heter "The hunger games", och sen kom vi på att vi skulle läsa den tillsammans – bara hon och jag.

Sagt och gjort. Det här var i början av september förra året, och sedan dess hörs Flora och Susan varje söndag klockan 19, svensk tid, för att under en timme läsa böcker över internet.

– Först brukar vi prata en stund, om vad vi tror ska hända i handlingen, och sen läser jag högt för Susan. Det brukar bli ett eller två kapitel.

Är det inte svårt?

– Nej, men i början var det lite nervöst. Jag hade ju aldrig läst böcker på engelska, och särskilt inte högläsning för en som har engelska som modersmål. Men nu har det blivit en vana.

En väldigt bra vana kan konstateras. För samtidigt som Susan får ett trevligt avbrott i sin coronakarantän får Floras engelska sig en rejäl skjuts framåt.

– Ja, mitt uttal har blivit mycket bättre och Susan märker sån skillnad att hon skickat brev till min engelskalärare och berättat.

Du gillar språk va?

– Ja, jättemycket. Så förhoppningsvis kan Susan och jag fortsätta att läsa ihop året ut, och kanske under 2022 också. I högstadiet kommer jag ju förmodligen behöva plugga hårdare än nu i mellanstadiet.

"The hunger games" är sedan länge utläst, men Flora och Susan är igång med en ny bok:

– Just nu läser vi "Where the crawdads sing" av Delia Owens, och därefter blir det nog ”Catching fire" som är fortsättningen på "The hunger games".

Men du Flora, har du nån tanke kring vad du vill jobba med i framtiden?

– Jag har tänkt på att bli plastikkirurg – det är så det känns just nu i alla fall.