Helgkollen: Här är klubbarna som vill slå sig in i påsktraditionen – ”Musik för rännstenen”

Påsken är nog en av få högtidshelger som (ännu!) inte är knuten till någon stor krog-, ute- eller festkväll, i stil med juldagens hemvändarkväll. Kanske är det för att allt det där godiset som hör påsken till rimmar illa med att klä upp sig och gå ut. Trots det finns det flera fina klubbtillfällen för den som hoppas starta en ny tradition.

Det är slutsålt på Örebro konserthus till Magnus Carlssons föreställning ”Från Barbados till gamla stan” som kommer på fredag. Samma kväll bjuder Klubb Indiego in till Satin där banden Roseph och Ignore the elephant spelar – ”Glöm obekväma skor och fina frisyrer för det kommer ändå inte hålla,” skriver banden själva på Satins Facebooksida.

På lördag, påskafton, är det återigen dags för Klubb mono att fylla sitt nya hem, Frimis, med indiemusik. På scenen står Stockholmsbördiga Viagra boys, som enligt Klubb mono är: ”Musik för rännstenen och ruinens brant”. Och så duon The crew of me & you bestående av Maja Ivarsson och Felix Rodriguez från The sounds. Kvällens dj är Patrik von Arfve från Teddybears.

Men eftersom det är påsk så sträcker sig helgen mycket längre än vanligt. På söndag kväll återuppstår Björnstugans gamla husband, Rolle och partajbandet, för en festkväll på Makeriet. Och så tar vi oss hela vägen till tisdag när Christopher Wollter (som spelar Majas pappa i Netflixserien ”Störst av allt”) och Åsa Fång kommer till Hjalmar Bergmanteatern med föreställningen ”Brel möter Piaf – rebellen och sparven”.

Nu till tre utvalda tips:

1. Releasekalas för Helena Hedlunds nya barnbok

På måndag bjuder Teater Martin Mutter in till releasefest för Helena Hedlund som släpper sin andra bok i trilogin om Kerstin, ”Att vara Kerstin!”. Det blir bland annat högläsning av Helena Hedlund, som nyligen tilldelades debutantpriset för första boken ”Det fina med Kerstin”.

2. Kävestas konstelever i Bergööska huset

Just nu pågår det en utställning i Bergööska huset. Det är eleverna vid Kävesta folkhögskolas konst- och formgivningslinjes vårutställning som är väl värd ett besök. Utställningen pågår till 15 maj.

3. Martin Fröst med vänner

Det här sker också först på tisdag men får tack vare påsken räknas till helgen. Det sker också i Stockholm men med lokal förankring då Svenska kammarorkestern åker till huvudstaden för att tillsammans med sin tillträdande chefsdirigent sätta upp en konsert där alla intäkter går till Martin Försts nya stiftelse, Martin Fröst Foundation, vars mål är att fler barn och unga över hela världen ska få möjlighet till musikutbildning och tillgång till instrument.