Helgkollen: Krogarna tar över som nyårsfestfixare

Nyårsafton är sedan gammalt omgärdad med samma problematik; hur gör man för att skapa festen som toppar ett helt år? Många i min omgivning har sedan länge dukat under för pressen och väljer istället medvetet att göra nyår till något lugnt och stillsamt – ett säkert kort.

Nu verkar trenden allt mer gå åt att låta krogen stå för festen, så kan man koncentrera sig helt på firandet och det enda man behöver stressa över är att välja rätt krog. Vilken kommer egentligen stå för årets nyårsfest:

► Kanske Satin som skriver ett deras nyårsfirande är tradition som i fjol var så populärt att det var fullt redan klockan 22.

► Stora Örebro som innan dansgolvet riktigt drar igång serverar hummer.

► Ritz som lovar flera överraskningar vid tolvslaget (hmm, lite av en chansning alltså...).

► På Strömpis är nyårsfesten en klassiker och "en av årets skönaste hemvändarfester", enligt dem.

► Och Ölhallen firade nyår med örebroarna för först gången i fjol – en succé, enligt dem, som de nu upprepar.

Men för den som inte vill vänta till nyår så är det en del fester innan det. I kväll, fredag, på Örebro konserthus är det dags för andra tillfället av Disco 40 + som var ett efterlängtat arrangemang när det ordnades första gången tidigare i höstas då biljetterna sålde slut flera veckor innan det var dags. Den här gången är dj Pentti på plats och spelar -70, -80 och 90-tals musik. Och på söndag är det Gin och tonic-söndag på Bishops i Örebro och Våfflor och boule-söndag på Boulebar.

Och nu är vi framme vid mina tre utvalda tips:

1. Hemvändarkväll med The Boatsmen

Tidigare i år släppte Örebrobandet The Boatsmen sitt tredje album "Thirst album". Sedan dess har de turnerat i Sverige, Spanien och Tyskland med den nya musiken. Liksom så många andra vänder de nu hemåt till Örebro under jul- och nyårsledigheten och i kväll, fredag, spelar de på Satin. The Boatsmen beskriver sig själva som ett rock´n´roll band vars texter handlar om allt det goda i livet och som framför livespelningar med okontrollerad perfektion.

2. Traditionell nyårskonsert i Olaus Petri kyrka

På söndag, dagen innan nyårsafton, framför Olaus Petri musikkår sin traditionella nyårskonsert. I år utlovar de en nyårskonsert med ett stänk av Disney Solist på konserten är Hanna-Karin Lundblad, euphonium, och dirigent är Staffan Sjösvärd.

3. Sista chansen att se Eva Hild

På söndag är det också finissage på Örebro konsthall för skulptören Eva Hilds utställning Entity. Konsthallens vänner kommer att vara där och prata om utställningen samt summera hela utställningsåret 2018.