Lista: Vi tipsar om vårens kultur- och nöjesmåsten 2019 – "Showen som många örebroarna laddat upp för i nästan ett år"

Januari

► 16 januari: Svansjön med Ryska nationalbaletten från Moskva, Hjalmar Bergmanteatern

Det här är en balettens motsvarighet till ”Hamlet”, klassikernas klassiker. Tjajkovskijs musik är en anledning till balettens långlivade popularitet, men också den koreografi som arbetades fram redan 1895. Det här är en klassisk version av historien om den förhäxade svanprinsessan Odette med ett av världens främsta balettkompanier.

► 19 januari: Gerd Göran på Örebro konsthall

I samband med Gerd Görans 100-års firande visar Örebro konsthall en delvis retrospektiv utställning över hennes livsverk. Delvis eftersom Gerd Göran, sin dåliga syn till trots, i allra högsta grad fortfarande skapar. På konsthallen kommer verk från skilda perioder i hennes liv att visas, liksom verk av skilda material. "När man står ute mitt i landskapet med sin tavla då är man ett med alltet", sa Gerd Göran när NA träffade henne för ett större reportage i samband med konstnärens 100 års firande tidigare i år.

► 26 januari: Stig Olson på Galleri O

Stig Olson fick NA:s kulturpris 1977, och han tillhör den generation konstnärer som etablerade sig i länet på 60- och 70-talet. Stig Olsson levde till 2016, och nu visar det lilla galleriet i Odensbacken en utställning med hans verk.

► 30 januari: Stina Oscarson till Tankarnas trädgård

"Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?", det var titeln på Stina Oscarsons senaste bok. Det är också titeln på den föreläsning hon håller på ABF Örebro läns föreläsningsscen Tankarnas trädgård. Det handlar om att uppmana till handling. Med avstamp i Gene Sharps 198 sätt att förändra världen utan våld försöker Oscarson visa på metoder och personer som har förändrat samhället och uppnått något med sin aktivism.

Februari

► 1 februari – "Cirkeln", Brynolf & Ljung, Conventum

En av de vanligaste frågor som street magic-duon Peter Brynolf och Jonas Ljung får är om de kan klara av att göra det de gör i sin tv-serie på riktigt. Det får Örebropubliken förhoppningsvis svar på när deras efterfrågade turné förlängts med bland annat den här föreställningen i Örebro.

► 2 februari – "Fashion Pack - det stora schlagerpartyt", Eztrad

"Imitationen av Anna Book var så skruvad men ändå så på pricken att jag först kände att det var opassande att skratta - för att sedan ändå inte kunna låta bli". Så skrev NA:s recensent Anna Levin efter sommarens show Viva la Diva på Strömpis. Nu kör Örebros eget svar på After Dark en stor schlagershow på Eztrad, nattklubben i den mysiga omgivningen vid Rosängen, vid fyra tillfällen i februari (2, 9, 16 och 23).

► 5 februari – Flogging Molly, Frimis

I samma anda som The Pogues och Dubliners spelar irländsk-amerikanska Flogging Molly. Det här är grejen för dig som gillar energisk och röjig celtic punk. Med sig i bagaget har sjumannabandet hits som ”Drunken Lullabies”, ”If I ever leave this world alive” och ”Devil’s Dance Floor”. Spelningen i Örebro ligger mittemellan bandets framträdanden på Trädgår'n i Göteborg och Debaser Strand i Stockholm.

► 8 februari: Turnépremiär för “Lola” med Tommy Körberg

När Tommy Körberg efter en termin på Cirkus i Stockholm (och fina recensioner) tar sin musikteaterföreställning "Lola" på Sverigeturné förläggs nypremiären på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. "Tommy Körberg är från början till slut magnifik och fullkomligt självklar i rollen som den ståtligt bedagade Lola", lovar SvD i en recension efter premiären i höstas.

Såhär säger Tommy Körberg själv om "Lola" och den förestående turnén

► 16 februari: ”Labero Inflame” på Conventum arena

Det här är showen som många örebroarna laddat upp för i nästan ett år: Joe Labero tar med en bit av nya hemstaden Las Vegas och bjuder på en sprakande liveshow kompletterad med stuntmän från Hollywood och motorcykelkonster à la Mission Impossible. "Räkna med en doft av bränt gummi", utlovar Joe Labero – som för övrigt ser fram emot att bo på hotell med utsikt över Örebro slott.

► 17 februari: Seinabo Sey på Conventum

Hon har gått från klarhet till klarhet ända sedan hon slog igenom 2013. Nu kommer hon till Örebro och Conventum kongress. 2018 släppte hon sitt andra album "I´m a dream" och gjorde därefter en hyllad konsert på Ericsson Globe. Den showen tar hon nu med sig på turné ut i landet där ett av stoppen alltså är här hos oss.

► 17 feb - "I säng med Tobias & Gabriel", Hjalmar Bergman-teatern

Länets egen dansstjärna Tobias Karlsson och sångaren Gabriel Forss gör en podcast ihop. I skrivande stund har de spelat in 139 avsnitt, men nu är de på turné. Inslag som Hänt-i-veckan, gay-watch, veckans-lista och mamma-vet-bäst kombineras med fartfyllda inslag av sång och dans.

Mars

► 1 mars: "Radikal optimist", Anders Jansson, Conventum

En glädjefull och positiv föreställning kan Sverige behöva när allt fler oroar sig över samtiden med klimatförändringar och en allt hårdare ton i samhällsdebatten. Även örebroarna får en helkväll med en radikal optimist i form av en ny show med Anders Jansson (känd från "Hipp hipp" och "Starke man") .

► 1 mars: "På dejt med Jessica Andersson", Örebro konserthus

"Det ska kännas som att publiken är på dejt med mig" förklarar Jessica Andersson titeln på sin soloföreställning. Trots denna sångerskas mångåriga turnerande, bland annat med Diggiloo, och sju framträdanden i Melodifestivalen så är det faktiskt första gången hon är ute med en alldeles egna föreställning.

► 2 mars: "Ta det som en man", Hampus Nessvold, Conventum

Vad är egentligen en man? Hampus Nessvold tar upp ämnet att vara man och samtidigt inte känna igen sig i mansrollen, ifrågasätter samhällsnormer och klichéartade mansideal. Han syns i Mia Skäringers show, och det är också hon som regisserat den här föreställningen, där de första biljetterna sålde slut direkt och flera extra föreställningar satts in.

► 2 mars: “Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt”, Bob Hansson, Örebro konserthus

Stå upp-poesin bubblar i Örebro, och här kommer en av veteranerna. Bob Hansson vann första poetry slam-SM någonsin anno 1995, och hans poetiska svar på läsarnas frågor i Allvarligt talat uppskattas av P1-lyssnarna. Det är svårt att inte hålla med om titeln på denna föreställning som utgår från hans bok: " Tankar för dagen – manual för ett snällare liv". Till exempel: Varför skrattar ett barn ungefär 400 gånger om dagen men en vuxen bara 15 – och varför är en av de vanligaste lögnerna ”jag mår bra”?

► 6 mars: Uje Brandelius i Brunnsparken

I somras var han en av sommarpratarna i P1 och berättade där om att få diagnosen Parkinsons, mitt i dagishämtningar och andra vardagliga ting. Efter det fick texterna på soloskivan han släppte 2015, "Spring Uje, spring", ny betydelse och han gjorde en föreställning av skivan, livet och kärleken. Under 2018 har han sålt slut var han än kommit med föreställningen som hyllats av recensenterna med femmor flera gånger om. I höstas blev han också Augustprisnominerad i kategorin årets svenska barn- och ungdomsbok. Missa inte frontsångaren i Doktor Kosmos, Uje Brandelius, när han kommer till Örebro och Brunnsparken med "Spring Uje, Spring"!

► 7 mars: Mia Skäringer, No more Fucks to give, Conventum

"Skratt som bottnar i kvinnors: Nu jävlar!” skrev vi efter premiären i Örebro i november. Föreställningen "No more fucks to give" har turnerat för utsålda hus sedan dess, och nu får alla en ny chans att se henne när hon återvänder till Conventum arena. Mia Skäringer lyckas inte bara vara vältajmad och rolig, hennes djupare budskap om utsatthet och ojämställdhet skapar en upprorsanda av att nu är det nog.

► 7 mars i Askersund och 30 mars i Örebro: "I mellan" – dancehallföreställning med Unruly gang

De var här strax innan jul men nu återvänder Imenella och Unruly gang med ännu en dancehallföreställning, men den här gången i Riksteaterns regi. I "I mellan" lyfter dansarna fram det positiva, kraften, i mellanförskapet. Eller som de själva säger; "Det är coolt att vara third culture kid". På Sjöängen i Askersund och på Hjalmarbergmanteatern i Örebro.

► 8 mars: Popsicle hos Klubb Mono på Frimis

Det räcker att höra de första gitarrackorden på “Not forever” så förflyttas du rätt in i indiepopens svenska 90-tal. En av tre exklusiva spelningar med Popsicle äger rum i Örebro, dessutom omgiven av Klubb Mono. Monomys har blivit ett begrepp i Örebro, den här gången boar den ambulerande liveklubben in sig på Frimis.

► 11 mars: The tallest man on earth på Konserthuset

Biljetterna till Kristian Matssons, eller "The tallest man on earth" som är hans artistnamn, konsert på Örebro konserthus sålde slut på åtta minuter i höstas. Kanske inte så konstigt med tanke på att världsartisten från Dalarna bara ger fem konserter i Sverige som kläms in mellan anhalter som Barcelona, Rom och USA under vårens konsertturné.

► 14 mars: Retrotopia med Martin Fröst

Den här våren är Thomas Dausgaards sista som chefsdirigent för Svenska kammarorkestern. Sedan tillträder Martin Fröst. Men redan i mars gästar han oss för konserten "Retrotopia", den tredje och sista delen i en föreställningsserie som Martin Fröst skapat tillsammans med Kungliga filharmonikerna. En konsert som skapat nya uttryck, bortom konsertkonventionerna.

► 16 mars: “Wood”, Örebro konsthall

Materialet trä och hållbarhet är tema för en samlingsutställning på Örebro konsthall i ett samarbete med Galleri Exposé och Sveriges arkitekter. Det ska bli spännande att se hur det här temat tar sig ut mot fonden av en vit marmorhall.

► 23 mars: Premiär för "100 sånger" på Örebro länsteater

Nu återvänder regissören Sara Giese, som bland annat låg bakom succén med Befrielsefronten, till Länsteatern. Hon är å sin sida extra taggad inför den här föreställningen som är specialskriven åt Länsteatern av den tyska dramatikern Roland Schimmelpfennig – som enligt både Giese och dåvarande konstnärliga ledaren Michael Cocke är en av samtidens största inom teaterbranschen. Det här blir dessutom det första ensemblen sätter upp sedan varslet strax innan jul vilket återstår att se hur det påverkar Länsteaterns konstnärliga arbete.

► 29 mars: SEMST demokrati, Frimis

Det här beskrivs som en populistisk stå upp-föreställning där partiledningen i Semst demokrati utgörs av Jonatan Unge, Branne Pavlovic och Ahmed Berhan kungöra sitt politiska program och hålla tal till nationen.

► 30 mars - Amanda Ginsburg, Örebro konserthus

Eftersom denna jazzsångerska har sin manager i Örebro har vi hört henne hyllas i lyriska ordalag många gånger. I somras kunde hela Sverige få upp öronen för att hyllningarna stämde, när hon framförde Att angöra en brygga-låten "Havsmelodi" i Allsång på Skansen. Amanda Ginsburg rör sig mellan jazz och visa och nu är det dags för en rejäl konsert i Örebro.

April

► 13 april: "24 timmar svart kvinna" på Nya China

Riksteaterns "24 timmar svart kvinna" handlar om en utekväll som slutar med ett rasistiskt övergrepp och hur de fyra vännerna Iman, Mimmi, Ayida och Yayyah reagerar olika på situationen. Föreställningen är skriven av Fanna Ndow Norrby som driver den populära podden Raseriet, tillsammans med På spåret-deltagaren Amie Bramme Sey, vilket borgar för en ögonöppnande föreställning.

► 18 april - “Flora Fridmans första fall”, Lerbäcks teater familjedeckare i LasseMaja-stuk

Lerbäcks teater ville hitta på något nytt utan att knuffa ut något annat. Resultatet är att de inte bara spelar sin tionde egenskrivna fars “Dömd på forehand” (premiär 22 mars) under våren, utan också vad som kan kallas en kombination av deckargåtorna och de populära familjeföreställningarna. “Flora Fridmans första fall” är en föreställning för barn från 6 år och i samma som Lasse-Maja-deckarna. Publiken kan också se fram emot Ronja Rövardotter i sommar.

► 27 april: Noice, Frimis.

Det fanns en tid då Sveriges unga kunde delas in i mellan de som gillade Noice eller de som gillade Gyllene Tider. Musikaliskt kanske Per Gessle-gänget vann i det långa loppet, även om Noice fick ett otroligt genomslag med "En kväll i tunnelbanan" 1980. Då var alla i bandet fortfarande under 18 år, och det skojades en del om "En kväll i rutschebanan". Två av originalmedlemmarna gick tragiskt gått bort för nästan 20 år sedan, men har ersatts och nu turnerar bandet i 80-talsnostalgins tecken.

► 28 april : Glen Matlock (Sex Pistols), Stå

Han har nyligen släppt soloalbumet Good To Go, men det som framför allt får folk att höja ögonbrynen är Glen Matlocks roll som originalbasist och låtskrivare i Sex Pistols. Han är medkompositör till tio av tolv låtar på banbrytande albumet "Never Mind The Bullocks" från 1977, men hans basspel hörs egentligen bara på "Anarchy in the UK" eftersom han tröttnade på McLarens PR-tricks och lämnade bandet. Förhandsintresset för spelningen på Örebros pyttelilla, nystartade krog Stå är stort – blir det skohorn för att få in publiken?

Maj

► 3 maj: Avskedskonsert för Thomas Dausgaard

Konstnärliga chefen Gregor Zubicky och chefsdirigenten Thomas Dausgaard sammanstrålade 1997 i Örebro med samma vision, samma ambitionen; att göra Örebros orkester till Svenska kammarorkestern. En orkester som bjöds in att spela på de största scenerna och festivalerna, som Proms. Bara efter några år hade de lyckats med det men stannade ändå kvar och finslipade på det som blivit en världsorkester. Nu avgår till slut Thomas Dausgaard efter 22 år och det här är vår sista chans att hylla honom för det stordåd han uträttat i och för Örebro. En avskedskonsert som ännu bara aviserats muntligt, bland annat för publiken på Svenska kammarorkesterns senaste konsert, Trettondagskonserten.

► 4 maj: Sophie Zelmani, Örebro konserthus

Foajén på Örebro konserthus har blivit en ny scen att räkna med i Örebro. Och den lite mer intimare vardagsrumskänslan kommer att passa som handen i handsken när sångerskan Sophie Zelmani gästar Örebro. Hon släpper dessutom nytt i början av 2019 med skivan "Sunrise" vilket bara det är anledning nog att säkra en biljett till konserten.