Lucka 16: Jonathan spelar gärna på Örebros gator och torg – men Tiger & the Trees finns även på Spotify

Artist: Tiger & the Trees

Titel: Not as Strong as You (album)

Genre: Alternativ indiefolk

Bakom artistnamnet Tiger & the Trees finns örebroaren Jonathan Lundén, som släppt sitt album på de vanliga digitala streamingtjänsterna för musik. Jonathan gillar att spela utomhus - och han har tänkt att ställa sig på Örebros gator och torg och spela låtarna några kvällar framöver.

Jonathan om musiken: Mitt nya album "Not as strong as you" består av 20 låtar och är resultatet av olika experiment jag har genomfört i studion under det senaste året. Jag har testat många olika produktionsvägar och alla låtar skiljer sig åt i hur jag har jobbat med dem. Dock hålls de ihop av faktumet att jag har skrivit dem från stoffet i mitt hjärta och själ. Jag har vågat vara kreativ och haft massor av energi, dessutom har jag haft privilegiet att jobba med många fantastiska människor och musiker, vilket har resulterat i mitt hittills längsta och enligt mig starkaste album!"