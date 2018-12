Lucka 9: Banjotoner som skapar en countrykänsla när nystartad Örebroduo släpper EP

Musikduo: Ash & Anemones

Genre: Pop, folkmusik, folkpop/rock

EP: ''Trade Places With the Moon''

I höstas släppte den nystartade duon Ash & Anemones sin debut EP ''Trade Places With the Moon'' på Spotify, som CD och andra kanaler. I samband med släppet hade de en releasekonsert på Bishops uteservering.

Om duon: Den nystartade folkduon Ash & Anemones består av musikerna Dan Toresson (känd från bl.a Roanokeans, Winchester widowmakers) och Sara Herou (känd från bl.a The Arrivals, Rivertown Blues). Duon sjunger ärliga låtar om kärlek, ensamhet och längtan.

Om EP:n: I augusti släppte bandet sin första EP ”Trade places with the Moon” på Spotify och andra kanaler. Låtarna är inspelade i Musikhögskolans studio tillsammans med producenten och musikern Tom Jondelius. Musiken som duon skapar är starkt influerad av nyare indiefolk-musiker som The Avett Brothers och Of Monsters and Men, men även vissa banjotoner ger en del låtar en stark countrykänsla.

Under våren kommer duon att boka in flertalet spelningar och påbörja sin andra EP.

Här kan du lyssna på EP:n.