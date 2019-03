Mello-finalen 2019 – här hittar du alla nummer för att rösta!

För öppningsnumret stod förra årets etta respektive tvåa, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, med duetten "Tror du att han bryr sig". Nu är frågan om segertippade John Lundvik ska ta hem finalen eller om det blir några överraskningar. Det lokala hoppet står till Örebrostudenten Anna Bergendahl som tog sig vidare i Andra chansen. Som segrare 2010 med "This is my life" har hon vanan inne.

Startordning i finalen

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Nytt för i år är att det inte går att sms-rösta.

1. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

2. Lisa Ajax – "Torn"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

3. Mohombi – "Hello"

Telefonröster: 099-208 03 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

4. Lina Hedlund – "Victorious"

Telefonröster: 099-208 04 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

5. Bishara – "On my own"

Telefonröster: 099-208 05 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

6. Anna Bergendahl – "Ashes to ashes"

Telefonröster: 099-208 06 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

7. Nano – "Chasing rivers"

Telefonröster: 099-208 07 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 07 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

8. Hanna Ferm och Liamoo – "Hold you"

Telefonröster: 099-208 08 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 08 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

9. Malou Prytz – "I do me"

Telefonröster: 099-208 09 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 09 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

10. John Lundvik – "Too late for love"

Telefonröster: 099-208 10 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 10 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen

11. Wiktoria – "Not with me"

Telefonröster: 099-208 11 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 11 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

12. Arvingarna – "I do"

Telefonröster: 099-208 12 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 12 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)