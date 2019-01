Mest kulturpengar går till Örebro – i länet hamnar bara 30 procent

Siffrorna gäller året 2017, men rapporten presenterades november 2018. Den visar bland annat att andelen besökare på olika kulturevenemang ökade markant under 2017, då handlade det om fler besökare på Örebro läns museum, Länsteatern och Opera på Skäret samt professionell dans. Några nya aktörer fanns också med i sammanställningen, som The Non Existent Center i Ställberg, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka Brunns kurortsmuseum och Teater Martin Mutter.

Rapporten tar också upp hur de regionala aktörerna arbetar med att nå hela länet. I Örebro kommun bor hälften av länets invånare, men i en tabell framgår att 70 procent av de regionalt finansierade kulturaktiviteterna ägde rum i Örebro. Det säger alltså inget om vilken kommun publiken kom från, utan var konsert-, teater- eller museibesöket ägde rum rent geografiskt.

Läs hela rapporten här.

