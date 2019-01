Musikaliska mångsysslaren Mats Dernánd hoppas på mer än P4 med nya låten

Artist: Mats Dernánd, Örebro

Genre: Rock, singer/songwriter

Låt på egen label: She's Called Grace

Finns även i en lugn akustisk version med Cornelia Sander, Örebro, på sång.

Släppt på Spotify och andra streamingtjänster den 18 januari 2019

Om Mats Dernánd: En musikalisk mångsysslare som varit en del Örebros musikliv under lång tid. Han har spelat trumpet i Candy Stompers, sjungit i gospelkören Joybells, spelat munspel i americanabandet Karolina & the Treeroots och i gatubandet BRSJB, spelat keyboard i Tagetes och gör det fortfarande i coverbandet Greystoke. Ändå har det egna låtskrivandet alltid legat honom varmast om hjärtat. – Musik är alltid kul. Men när jag får uttrycka mina tankar och känslor i egna låtar slår det faktiskt det mesta, menar Mats. De senaste två åren har den egna musiken tagit extra fart. Under 2018 var Mats Dernánds 80-talsinspirerade låt "Solid Ground" en av P4 Örebros mest spelade låtar av en lokal artist. Men med "She's Called Grace" har faktiskt Mats ännu större förhoppningar. – Det är såklart omöjligt att veta, men jag både tror och hoppas att den har potential att nå längre än någon av mina egna låtar. Det skulle vara kul få den spelad på fler platser än bara på hemmaplan.

Om låten: Optimistisk, medryckande och ständigt växande låt i soft rock-genren. För varje ny vers eller refräng byter låten delvis skepnad. – Den digitala tekniken har gjort det lätt att sätta ihop låtar snabbt, men jag gillar inte att köra copy/paste. Jag vill att det ska finnas nya saker att lyssna på hela tiden. Men givetvis måste det även finnas en röd tråd att följa i sångerna. Men vem Grace är tänker inte Mats avslöja. – Det överlåter jag till lyssnaren att försöka komma fram till. Men Grace är kanske inte den man först tror, säger Mats.

► Om du också har koppling till Örebro län och på egen hand ger ut en bok, släpper en skiva eller gör en film kan du fylla i NA:s formulär så publicerar vi det under vinjetten "Lokala släpp".