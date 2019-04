Stor vinylguide och lista: Här är 16 eftertraktade skivor du faktiskt har en rimlig chans att hitta i förrådet

De flesta skivorna folk har hemma är så gott som värdelösa eftersom de sällan tillhör vissa åtråvärda genrer, är i originalpress eller ovanliga, nischade eller efterfrågade. Dessutom ska de vara i bra skick vilket långt i från alltid är fallet.

Det första du bör inse är att om du var en genomsnittlig musikkonsument som köpte det som låg på listorna, inte brydde dig om att köpa förstapressar eller inte tog särskilt väl hand om plattorna, då är antagligen inte särskilt mycket värt någonting i din skivsamling heller. Men nedan är alltså listan som kan ge även dig visst hopp.

Några vanliga missförstånd:

► Vissa har fått för sig saker som att ABBA generellt är dyrt för att de läst om EN sällsynt platta som sålts. Men ABBA såldes i miljonupplagor och finns överallt. Samma gäller till exempel Elvisboxar, som folk "ville fylla bokhyllorna med". Bara för att det är tio plattor i en stor box innebär det inte automatiskt ett stort värde.

► Ulf Lundell-plattor är speciella på så vis att det alltid finns efterfrågan på dem men de är ändå alldeles för många.

► Angående svensk pop från 60-talet är det udda grupper som ger de stora pengarna. Problemet är att skivorna ofta är i dåligt skick.

► Exempel på vanlig och inte efterfrågad musik i Sverige är religiöst, dansband, dragspel, easy listening, underhållningsmusik, hitlistepop och klassiskt (med vissa extrema undantag).

► Ovanligt lika med dyrt är en tumregel som inte alltid stämmer. En del ovanligt är inte värt något alls eftersom ingen vill ha det. Det är efterfrågan som är det centrala.

1. Pink Floyd - Dark Side Of The Moon (Harvest, UK, 1973)

Ett av de mest sålda albumen i musikhistorien. Finns i en hel uppsjö med versioner. Den mest värdefulla är den brittiska originalpressen från 1973. Ju mer komplett den är (ska vara två posters, två klistermärken samt svart innerpåse med) och i ju bättre skick, desto dyrare. Etiketten ska helst vara ljusblå, då denna drogs tillbaka för att texten var oläslig. Medianpriset på världens största skivdatabas Discogs ligger på 2 261 kronor. Den billigaste kopian ute just nu med posters och stickers säljs från 2 500 kronor men då är skicket på omslag och skiva VG (very good vilket är ungefär lika med halvbra). Ett superfint exemplar kan gå upp emot 10 000 kronor och till och med mer. Den svenska förstapressen från 1973 har i jämförelse ett medianpris på endast 163 kronor.

Det är också ständig efterfrågan på Pink Floyds storsäljande album "Wish You Were Here" och "The Wall". Du kommer alltså högst troligen bli av med dessa, oavsett version, om än inte till någon större summa.

Läs också: Lista: Här är drömfynden – 16 vinylskivor värda fantasisummor: "2,2 miljoner för en pre-Beatles"

2. Beatles - The White Album (Apple Records, UK, 1968)

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" och "White Album" (egentligen självbetitlat) är ständigt eftertraktade, kanske i synnerhet den senare. Runt "White Album" finns mycket mytologi, och skivan lär vara värdefullare ju lägre nummer som finns på den. Detta är dock sällan aktuellt på den svenska marknaden av naturliga skäl. Den brittiska originalpressen har sålts för ett medianpris på 1 227 kronor på Discogs. Ser vi till den skandinaviska återpressen från 1969 ligger den omkring 300 kronor i jämförelse.

Viktigt att ha med sig om tidigare Beatles-plattor är att de tyvärr ofta är i miserabelt skick (exemplet "Rubber Soul"). En anledning kan vara att hifi-kulturen med skivborstar och vinylvård gjorde sitt intåg först på 70-talet.

Annars är exempel på vanliga Beatles-titlar i Sverige samlingarna "1962-66" och "1967-70". Du får inte mycket för dem, men de går att sälja.

Läs också: Låtarna från Örebro som blivit kult – kolla i skivboxen om du kan tjäna en slant

3. Bob Dylan - Blonde On Blonde (Columbia, US, 1966) och hans andra 60-talsplattor

De hetaste Dylan-plattorna från 1960-talet som sålde mycket i Sverige får anses vara de rockiga: "Highway 61 Revisited", "Bringing It All Back Home" och "Blonde On Blonde". Men återigen är det viktigt vilken press det handlar om. Det amerikanska mono-originalet har dock inte ett större medianpris än 542 kronor på Discogs. Den brittiska pressen från 1966 ligger också däromkring. Väl värt att notera är att en tysk variant florerade uppdelat på "Vol. 1" och "Vol. 2" och dessa ligger i 100-kronors-segmentet.

Bland 70-talsplattorna är det i synnerhet "Blood On The Tracks" och även "Desire" som efterfrågas. Dessa finns det också fler i omlopp av, då köpkraften bland konsumenterna hade ökat då jämfört med 60-talet.

4. Rolling Stones - Sticky Fingers (Rolling Stones Records, UK, 1971)

Helst ska det vara den engelska originalpressen som kan gå för runt 7-800 kronor. Eller generellt: en version med en riktig dragkedja på. En ännu mer frekvent förekommande Stones-platta är "Exile On Main Street", som alltid är efterfrågad. Samma med "Goats Head Soup" men därefter börjar Stonesplattorna pressas och säljas i så stora kvantiteter att de inte betingar något större värde. Stones från tidigt 60-tal är givetvis också intressant.

Mycket vanlig i Sverige är annars den skandinaviska pressen på samlingen "Big Hits (High Tide And Green Grass)" från 1966. Många köpte denna för att hitsinglar som inte fanns med på tidigare album låg här. Räkna dock inte med att ditt ex är mer värd än max en hundralapp.

5. Neil Young - Harvest (Reprise Records, US, 1972)

Samma här, ska vara original helst. Det vill säga amerikansk press. Efterfrågan är alltid stabil på detta album som markerar Youngs genombrott i Sverige 1972. Dock går den sällan över ens 200 kronor (median på Discogs: 130 kronor) då det finns så många ex. De tidigare Neil Young-skivorna är desto kostsammare i regel.

6. David Bowie - Ziggy Stardust (RCA Victor, UK, 1972) och hans övriga 70-tal

Bowie är förstås en djungel, "Ziggy Stardust" (egentligen "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars") och "Station To Station" är lättsålda album. Ett UK-original på "Ziggy" har ett medianpris på 486 kronor på Discogs. Även "Hunky Dory", "Aladdin Sane", "Diamond Dogs", "Low" och "Heroes" är alltid intressanta för skivsäljare och konsumenter, men märk väl att Bowie är typexempel på en artist som återpressas flitigt och därmed mattas marknaden.

7. Black Sabbath - Master Of Reality (Vertigo, UK, 1971)

"Master Of Reality" låg på albumtopplistan i Sverige och finns därmed rimligen i många hem. Ett riktigt fint ex kan absolut säljas för över 1 000 kronor. Helst ska affischen vara med. Medianpris på Discogs är 613 kronor. Jämför vi med den skandinaviska pressen från 1971 har den en median på 300 kronor. Att Black Sabbath står sig otroligt bra på skivmarknaden står klart, i synnerhet plattorna från första halvan av 70-talet.

8. Queens 70-tal

Efterfrågan är större än tillgången på Queen generellt. I synnerhet på de första sex albumen. Dock ligger dessa sällan på mer än sisådär hundralappen. Om du har tur kanske du köpte "Inuendo" 1991 som ligger högre (587 kronor i median på Discogs) på grund av att den kom under cdn:s förlovade 90-tal.

9. Bruce Springsteen

Ett tydligt exempel på en artist som många har hemma i skivhyllan är Bruce Springsteen. Dock är det framför allt hans 90-talsplattor på vinyl som är värda de stora pengarna. Vilket de flesta inte har, eftersom de var fullt upptagna med att handla cd. Samma sak med Kate Bush. Dock ska sägas att allt med Bruce Springsteen är lättsålt, så du slipper antagligen åka till en hjälporganisation eller återvinningen i alla fall.

10. Jan Johansson - Jazz på svenska (Megafon, 1964)

En mycket vanlig syn i svenska hem. Dock ska det helst vara mono-versionen med blå etikett, som säljs från 600 kronor på Discogs. Den röda stereoversionen från samma år 1964 har en median på 150 kronor i jämförelse.

11. John Holm - Sordin (Metronome, 1972)

Men då ska det helst vara originalet med blå etikett, som kan hamna på omkring 400 kronor i fint skick. Återpressen med brun etikett får du mindre för, men den är också alltid efterfrågad.

12. Kjell Höglund - Tidens tecken (Atlantis Grammofon, 1984) och 70-talsplattorna

Till 70-talsplattorna hör bland andra "Häxprocess" och "Hjärtat sitter till vänster" som ligger omkring 500 kronor. Dessa var dock knappast var mans vara. Sitt riktiga genombrott fick Höglund först 1984 med "Tidens tecken" och även den har en relativt hög snittmedian: 285 kronor på Discogs. Helt klart är att intresset för Höglund ökat de senaste åren.

13. November - En ny tid är här... (Sonet, 1970)

Novembers första skiva från 1970 markerade något helt nytt i svenskt musikliv: hårdrock på modersmålet. Skivan sålde bra, även denna grupp låg på Kvällstoppen och därmed finns den troligen i många hem. I bra skick (låt oss säga VG+/VG+) kan den lätt gå för tusenlappen. Gruppens efterkommande album "2:a november" och "6:e november" sålde inte lika bra och är därmed ännu dyrare. En annan svensk skiva från 1970 som sålde bra och ständigt jagas än i dag är Bo Hanssons "Sagan om ringen" på Silence. Den kan säljas i fint skick för runt 500 kronor uppåt. Median 300 kronor på Discogs för förstapressen.

14. Nationalteatern - Livet är en fest (1974) och Barn av vår tid (1978)

Märk väl att det inte är några större summor för dessa. Men det är alltid efterfrågan på dem. Typiska bruksplattor. "Livet är en fest" är ofta partyspelad och därmed i uselt skick, men för många partyprogg-fans kanske det inte spelar någon större roll - utan till och med har sin charm. Säljs för kanske max 100-150 kronor i butik. Ett plus är om texthäftet är med. Även "Kåldolmar och kalsipper" sålde bra och ligger något högre i pris. Versionen med vanligt fodral (alltså inte med gatefold - utvikbart omslag) är dyrast - över 300 kronor kan den kosta.

15. Pugh Rogefeldts tidiga album

Intressanta titlar är i synnerhet förstlingsverken "Ja, dä ä dä!", "Pughish" och "Hollywood". "Ja, dä ä dä!" i den tillbakadragna förstapressen säljs på Discogs för 6 873 kronor, men har tidigare sålts för mest 1 841 kronor. Den vanligaste svenska gatefold-versionen från samma år 1969, med gul omslagstext, har ett medianpris på 350 kronor på Discogs.

16. Janne Schaffer - Janne Schaffer

En ohyggligt vanlig platta. Men den svenska förstapressen med gulgrön etikett ligger trots allt på en median om 156 kronor på Discogs.