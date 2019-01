Vårsalongen på Liljevalchs: ”Rulltårta rulltårta, tjalalalala”

Vegar Moens stora svartvita fotografi av unga kvinnliga sydsamer dominerar den stora och uttrycksmässigt mer stillsamma salen. Stolta, samtida och klädda i traditionella dräkter möter de betraktarens blick.

- Vi bor ju i Norden och folk håller på med sitt eget. Det tycker jag man känner här, det är lite introvert, mer intimt, säger Mårten Castenfors och beskriver hängningen som "rytmisk", en medveten strategi för att besökarna ska orka se alla de 254 verk som salongen omfattar.

Utanför den nyrenoverade konsthallen pågår bygget av den nya. Fjolårets återtåg till de uppfräschade salarna resulterade i nytt publikrekord för den nu 98-åriga Vårsalongen där juryn i år har haft hela 1|000 fler konstnärer än vanligt att välja mellan.

– Jag var chockad, det var mycket att hantera under den vecka i mörkret som vi höll på, säger Mårten Castenfors som gjort urvalet tillsammans med tre konstnärer: Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg.

Efter 13 år som juryordförande har uttagningen närmast blivit ett slags rollbesättning. Castenfors har en ganska klar och omedelbar bild över vilka verk som passar på vissa väggar. Till alla som inte blev utvalda säger han:

– Det är ett litet nyckelhål som man ska igenom och det är mycket bra konst som inte kommer med.

– Sedan tycker jag också, att jag som har 35 års erfarenhet av branschen, kan hitta några verk som verkligen intresserar mig med all min trötta erfarenhet. Här finns fler små pärlor, säger han och går fram till Göteborgaren Rickard Gullmanders akrylmålning av ett fönster.

Blandningen mellan det höga och låga, mellan olika tekniker, åldrar och temperament är Vårsalongens signum och den utlovade tempoväxlingen väntar bakom hörnet: här finns en parafras på Anders Zorns "Röd sand" där den nakna kullan är ersatt med en kurvig Zorn som utan kläder vandrar upp från badet. Pseudonymen "Bullevuttan" har målat och satt ett pris, nästan i Zornklass.

– Sådant här är kul, det är det som får Vårsalongen att gunga och som gör att det blir en lägre tröskel till utställningen. Folk är inte är rädda för att komma hit. Det är en fördel.

Ännu roligare är Stella Palms videoverk "The golden one" som visar en kvinna med nakna förgyllda bröst ätandes en hel rulltårta "instead of sleeping with men".

– Rulltårta, rulltårta, tjalalalala, sjunger hon.

Svenska Akademien skildras i en stor installation med stolar och lergubbar av Stefan Bennedahl: "De aderton" är här enbart tio stycken.

Mest politisk är dock den gigantiska installationen av skaparkollektivet Forma i Lund och Malmö. Där har man låtit drygt 1500 personer måla sammanlagt 17|000 färgstarka och sinsemellan helt olika miniatyrer som tillsammans symboliserar de afghanska flyktingar som beräknas bli avvisade från Sverige.

– Det här är väldigt bra.

"Vårsalongen" visa på Liljevalchs konsthall i Stockholm 25 januari till 24 mars.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Vårsalongen

Visas på Liljevalchs konsthall i Stockholm 25 januari till 24 mars. Den första Vårsalongen öppnade 1921.

Senare års salonger har setts av i snitt mellan 80|000 och 90|000 personer men i fjol kom rekordmånga, 120|000 personer.

Alla verk bedöms anonymt. Juryn väljer inte i första hand de bästa verken utan de som kan "samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning".