Lindén vägleder läsarna med säker hand – "Tidigt visade pojken gott gry och läshuvud"

När jag började läsa David Lindéns biografi över Johan Skytte stannade jag upp en bit in i boken. Hur kan det komma sig att ingen har skrivit en levnadsteckning över den här personen tidigare? En person som under hela sitt vuxna liv, in i det sista, befann sig i maktens centrum i Vasatidens Sverige? Johan Skytte dyker förstås upp här och där hos historikerna, men han har aldrig varit huvudperson. Fram tills nu.

Lindén bygger sin biografi huvudsakligen på forskningslitteratur. I den mån källor från 1500- och 1600-talen är bevarade och tryckta så har han använt dem. Även om han missat några betydelsefulla verk om det sena 1500-talets historia rubbar det inte helhetsintrycket att han använder sitt material med självständighet och kritisk skärpa. Hans språk är klart och lättläst. Överhuvudtaget känner man sig trygg med David Lindén i det svenska 1500-talet.

Det här är en biografi av typen från-vaggan-till-graven. Lindén följer sin huvudperson tätt i spåren. Johan Skytte var skräddarson från Nyköping. Tidigt visade pojken gott gry och läshuvud och ville studera vidare efter sina första läroår. Fadern lät honom få sin vilja fram, han hade råd med det.

Nyköping var en mindre landsortsstad under slutet av 1500-talet, Johan föddes 1577. Lindén konstaterar att alla kände alla i den lilla staden. På toppen av den sociala pyramiden tronade ingen mindre än Gustav Vasas yngste son Karl. Efter faderns död hade han liksom sina tre bröder blivit hertig. Han hade tilldelats Sörmland, Närke och Värmland. Nyköping blev hans residensstad. Hertigen styrde och ställde på ett sätt som Gustav Vasa säkert skulle ha gillat. Med hårda nypor och hela tiden med blick för sådant som kunde utveckla hans hertigdöme.

Hertig Karl tycks tidigt ha fått vetskap om den flitige skräddarsonen och insett att pojken var ett ämne som han skulle kunna dra nytta av. Därför sponsrade han en bildningsresa till tyska universitet. Möjligheten att få en kvalificerad utbildning i hemlandet var på den här tiden begränsad.

Redan som 15-åring, 1592, skrevs Johan in vid sitt första universitet under namnet Johan Bengtsson, alltså Bengt Nilsson Skräddares son. Han ändrade det senare till Schroderus. Under de följande åren besökte han ytterligare två universitet. Bildningsresor i Europa syftade nu inte bara till att inhämta kunskaper. Minst lika viktigt var att skaffa social kompetens och i bästa fall göra sig ett namn.

1603 utnämns han till hovråd. Året därpå adlas han. Från och med nu kallar han sig Johan Skytte. Det var framför allt hans goda språkkunskaper som väckte makthavarnas intresse. Han kom därför att flitigt användas för diplomatiska uppdrag. Hertig Karl ville också utnyttja hans begåvning på ett mer personligt plan. När han skulle se till att äldste sonen Gustav Adolf fick bästa möjliga utbildning gjorde han Johan Skytte till prinsens privatlärare.

Efter Karl IX:s död blev Axel Oxenstierna rikets starke man. Gustav II Adolf var strängt upptagen med att försöka göra Sverige till en europeisk stormakt och lämnade ogärna slagfälten. Skytte riskerade aldrig att dras med ut i kriget. En man med hans kompetens kunde inte avvaras på hemmaplan.

Johan Skyttes stora bestående insats blev att han räddade den högre utbildningen i Sverige. Lindén kallar honom ”vår förste utbildningspolitiker”. Uppsala universitet hade fört en tynande tillvaro i över 100 år. Skytte såg till att lärosätet kom på fötter genom att ur egen ficka bekosta höjda löner åt lärarna och hjälpa till att rekrytera kvalificerat folk. Skyttes forna elev, Gustav Adolf, insåg senare att stormaktsriket måste ha ett universitet som kunde mäta sig med utländska och lämnade därför en stor donation till universitet.

Även om utbildningsväsendet blev det som Johan Skytte vurmade mest för användes han för en mängd andra sysslor. Bokens författare vägleder oss med säker hand genom ett innehållsrikt liv. Med David Lindéns biografi har Johan Skytte fått sin rättmätiga plats i svensk historieskrivning.

*

