De bortglömda kvinnorna lyfts fram av Sisters of jazz: "Gnistrande sångteknik och emotionellt innehåll"

Den dansk-svenska sextetten hyllar en rad kvinnor inom jazzen, både kompositörer och textförfattare som inte uppmärksammats. Historien är tyvärr full av glömda kvinnor och det här projektet avser att sätta strålkastarljuset på personer som påverkat jazzen som till exempel Peggy Lee och Dorothy Fields som båda skrev hundratals låtar, ibland som kompositör, ibland som textförfattare.

Peggy Lee gjorde såväl låtar som röster till filmen Lady och Lufsen. På grund av ett vagt formulerat kontrakt försökte Disney först förbigå Lees rätt till royalties för den enorma succén som filmen blev. En segdragen rättsprocess ledde dock fram till att hon senare fick sin del av framgången. ”He’s a tramp” ur denna film blev inledning till en konsert där låtar varvades med intressanta fakta.

Anna Pauline Andersson är energisk och livfull. I ”How high the moon” bjöd hon på skön scatsång ihop med Lis Wessbergs suveräna trombonspel och var mer lågmäld i God bless the child med Catrine Frölunds lyhörda piano. Anna Pauline Andersson förenar en gnistrande sångteknik med emotionellt innehåll. Väldigt virtuost utan att kännas överlastat någonstans.

Samma gäller för Pernille Bévorts altsaxspel som verkligen är en njutning. Pernille Bévort är en etablerad jazzmusiker sedan ett par decennier. Hon är med i olika konstellationer och har spelat med bland annat Randy Brecker och John Scofield.

Sisters of Jazz har ett piggt och klart sound där Ida Hvids kontrabas och Maria Dahlins trummor ger en gedigen grund med grymt driv.

Det var ett femtiotal personer som kommit för att lyssna denna kväll.

Jag måste ju också nämna förbandet Daga från musikhögskolan. Underfundiga låtar, spännande brytning mellan sax, vibra och läcker stämsång. Håll utkik efter dem framöver!

*

MUSIK

”It’s all about the ladies”

Örebro konserthus Foajén, 14 november

Sisters of Jazz

Bandmedlemmar: Anna Pauline Andersson, sång, Pernille Bévort, altsax, Lis Wessberg, trombon, Catrine Ullerup Frølund, piano, och Maria Dahlin, trummor

ANNA LUNDSTRÖM