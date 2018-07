Flörtkulan och flanellografen – hotade kulturord från 1950-talet

Arv, ursprungligen det fåfänga hopp om rikedom som uppstod när fattiga släktingar fick obetydliga ägodelar efter en likaledes fattig släktings bortgång. Mattrasor, kantstött porslin och skörtvättade dukar, någon gång en svartnad och nednött silversked som degraderats till grytskrapa för grismaten (se grishink). A.s gradvisa, kulturella attribuering torde ha sitt ursprung i den statliga kulturpolitikens expansion och överväxt till s.k. kulturplaner, de sistnämnda f.ö inte utan likheter med fattigdomsarv till provinsiella mottagare.

Boxarhandskar, den dialektala formen av ordet, liksom företeelsen själv, har inte återfått sin optimistiska skepnad sedan Ingemar Johanssons förlust mot Floyd Patterson 1960. I rollen som ömsom uppmuntrande, ömsom dämpande våldsattribut har b. påfallande svårt finna sin normerande legitimitet i 2000-talet. Kunde iakttas på svenska skolgårdar långt, långt norrut under 1950-talet, varsamt använda på skolraster utan övervakning men med fullständig förtrogenhet om aktualiteter på Yankee Stadium i NY.

Bubbelgum, rosafärgad, syntetisk massa med genomträngande smak och lukt av bl.a. etylmetylfenylglysidat. Rester av b. återfanns inte sällan i voluminösa, tuperade frisyrer hos uppdaterade, kvinnliga tonåringar. Troligen b:s egentliga syfte. Efter att ha först tuggats en längre tid expanderade b. ungefär som universum (likvärdigt i alla riktningar) tills det täckte den tuggandes ansikte. B. exploderade därefter som en rosa supernova, förebådande detta senare fenomen i astrofysiken. Vanlig newtonsk fysik kan förklara själva bristningen liksom att b. kunde brukas för enklare, mekaniska reparationer.

Cykelstång, transportanordning för barn, syskon, fästmö o. a. lämpliga kategorier. Utesluter på inget sätt att nämnda även kunde placeras på pakethållaren (se d.o.), som dock huvudsakligen hade en plågsam funktion. C. utgjorde även den övre prövningen för barn som lärde sig cykla utan barncykel. Genom att vika kroppen under c. kunde lagom små barn ändå nå ner till tramporna, mjukt infogade i cykelns vuxna ramverk av stål. Tillvägagångssättet kan betraktas som både disciplinerande och deformerande.

Elektronhjärna, ärligaste benämningen hittills för AI, artificiell intelligens. E. omfattade rumsvolymer av radiorör vilka sammantaget slukade ström motsvarande en småstad. Kanske diskuterades just därför huruvida Sverige behövde tre elektronhjärnor eller om två var ett lämpligare antal. Småstäder må ju inte sluka energi hur som helst. Trots strömförbrukningen var e. påfallande trögtänkt, dess arbetsminne kunde lagra 152 ord. Med denna sin fåordighet kunde den dock ge sysselsättning åt hela småstäder av hålkortsoperatörer och andra kontorsslavar.

Flanellograf, oöverträffat bildmedium och söndagsskolans pedagogiska revolution. Gjorde att Zackeus kunde komma både upp och ner i sitt fikonträd, utan att någon för den skull förstod hans koppling till kristendomen. Den materialistiska vinsten var en evig misstro mot religiösa underverk och den metafysiska (bestående) närmade sig naturvetenskapen med sin gåta: vad upphävde tyngdkraften när flanellbilden fäste mot en lodrät yta? Se äv. ”sekularisering”.

Flörtkulan, den moderna erans mest oanvändbara föremål. T.o.m. namnet är fullständigt missvisande, det finns inga passionerade löften i denna kula. Om nu inte funktionen som huvud till påskkärringen gjord av piprensare och en tygklut i klass 1 räknas till den kategorin. Alternativt fungerade f. även som huvud på ängeln där evigheten satt i håret, vackert tovat av glasull. Förutom dessa två, ingen känd mening hos ett föremål vars lätthet gjorde att man senare, efter folkskolan, osökt kom att tänka på varats outhärdlighet och tjeckiska exilförfattare.

Grishink (äv. slask-), miljövänlig försäkring om fläsk under kommande år, resursbesparande långt mer än 2000-talets bruna komposttunna. Bleckplåten måste vara knölig, i annat fall uppstår inte den dävna lukten i den likaledes dävna skrubb där hinken bodde. Grisen bodde förstås i stian. I nordliga trakter kunde hinken frysa om den blev stående allt för länge på sparkstöttingen, att då värma den på järnspisen (för grisens välbefinnande) gav en exotisk stämning åt hemmet, någonting djungelliknande ekologiskt.

Hilversum, sändningsort, starkt kopplad till den rördrivna radioapparatens toxikologiskt intressanta doft av damm och bakelit. Orten återfanns på stationstablån mellan Turku och Kalundborg, i blekgrönt giftig angivelse. Medan ett ännu grönare öga signalerade att den elektriska spänningen låg på. Allt alstrat från djupet av en kistliknande form som även kunde vara skapt av ädelträ. Bakelitens svaga aning av kamfer kunde också associeras med bordtennisbollar eller, hemska tanke, dockor. Det kan inte uteslutas att Hilversum även är ett ställe i sinnevärlden. Med hus och människor, alla svagt doftande som varm bakelit.

Monnibox, troligen det föremål som mer än något annat förhindrade inflationen att äta upp pengarnas värde på 1950-talet. De satt ju inpressade i monniboxen. Riktigt välfylld gav den en fysisk känsla av rikedom i byxfickan. Det var innan färden mot kiosken; rikedom som tyngd. Inflationens senare framfart utrotade de mycket små myntslagen ur vardagsekonomin och därmed även monniboxen. Om stavningen, se uppslagsordet ”folketymologi”.

Nittonhundrafemtiotal, av populister kidnappad period som därigenom traumatiserats och fått oförtjänt dåligt rykte. Fullt rimligt årtionde, sett i backspegeln, tillverkat under 1940-talet. Trots ihärdiga försök har det visat sig omöjligt att komma över själva decenniet på Tradera. Trollvarning gäller t.v. när nittonhundrafemtiotalet citeras med nostalgi på Flashback. Hävdar någon tolkningsföreträde utifrån födelsetid under n. utfärdas omedelbar förtur till trygghetsboende.

Pakethållare, tortyrinstrument med upprättstående kanter (gjutjärn) som plågade å cykel skjutsade småbarn. Därav (barnets låga ålder) är minnet vagt, men livslångt. Om bakdäcket dessutom saknade flätade ekerskydd kunde hälarna på högstsamma barn också flås nakna. Vilket tidigt, och i breda kretsar, sågs som både grymt och onödigt primitivt. Även skolagan hade ju avskaffats. Ordets norrländska efterledsbetoning ansågs länge ohyggligt roande.

Plastik(påse), säregen syntetprodukt, mjuk och genomskinlig. Förvaringsprodukt som till en början sköljdes ur och återanvändes. Ännu ett exempel på totalt förutseende missförstånd av varuekonomi och innovationer, påsens avsikt var den motsatta. Plastik blev s.s. kortat till plast och ytterligare s.s. framkom dess egentliga effekt: att genom kortsiktig överanvändning förgifta världshaven med sin syntetism. Om förkortningen till plast, se Tekniska nomenklaturcentralen 1946. Likaledes om efterledsbetoning, se ’pakethållare’.

Smärtingskor, plågsamt tunna och ljusblå sportskor som förvandlade varje vägens gruskorn till ett sensoriskt övergrepp, liksom varje spark som råkade träffa fotbollens snörning. Rakt in i anatomin. Obegripligt fula och ödeläggande billiga. Efter viss tid nöttes öppna hål över fotknölarna, då kom en oväntad fattigdom till synes i optimismens årtionde. Så mycket mer anstötlig eftersom få lagt märke till att fattigdomen faktiskt försvunnit.

Snurrlampa, elektrifierad anordning som dokumenterade utrotning av hjortar medelst skogseld (se ill.). S. räknas som den absoluta och extatiska höjdpunkten av välstånd utan vettig funktion (om funktion, se äv. uppslagsordet ’flörtkula’). Kunde också användas mot utåtagerande barn på släktkalas, eller som flammande ledfyr i salsfönster ut mot det ännu ohotade polarmörkret.

Återbruk, synonym för fattigdom och varubrist, den nuvarande betydelsen ”samvetsobjekt för överkonsumerande västerlänningar” är sekundär. En betydelseglidning. Ursprungligen var å. en naturlig anpassning till bristande resurser, en vara kunde aldrig kastas, endast brukas och brukas om igen, intill gränsen för sin utplåning, och in i densamma. Återbruk är i denna kontext synonymt med bruk.

Jan-Olov Nyström