Hon tar tillbaka skamordet "nucka"

”Sometimes love is a deadly poison, something you have to fight alone”, sjunger Kikki Danielsson på sin senaste skiva ”Portrait of a painted lady”. Jag tänker på den raden flera gånger under läsningen av Malin Lindroths ”Nuckan”.

Modig är en kliché som vi kritiker kan slänga ut om en bok, även om det är ytterst vagt vad detta mod består i. Roberto Saviano, som fick den italienska maffian efter sig, visade en sorts mod, ett mod med livet som insats. Men Malin Lindroth visar ett helt annat mod, som framstår som ännu modigare eftersom det är så mycket lättare att identifiera sig med.

Hon berättar rakt, men utan att dölja känslan bakom sakligheten, om sitt liv som ensamstående.

Hon skriver, för alla att läsa, att hon är oälskad. Att ingen har väntat hemma på henne på decennier. Att hon har varit förälskad gång på gång under åren, men att det har varit en kärlek som hon har fått bekämpa helt på egen hand.

Jag kan föreställa mig att det är ett mod som kan provocera vissa. Får man verkligen skriva så här naket om sig själv?

Syftet med essäboken ”Nuckan” är att ta tillbaka detta ord, som så många andra grupper har desarmerat de skällsord som slungats mot dem genom att ta upp dem och använda som sköldar.

”Att kalla sig flata, bög, funkis, tant eller bitch är socialt accepterat i de flesta sammanhang i dag. Men några få skamord återstår. Med den här boken vill jag återta det av dem som bäst passar en femtiotvåårig, barnlös, ofrivilligt ensam människa som aldrig känt sig hemma i de berättelser om ensamliv som kulturen erbjuder. Jag vill ta tillbaka ordet nucka.”

Malin Lindroth varvar sin personliga berättelse med en kulturhistoria som interfolieras så lätt och självklart att man knappt märker att den finns där, vilket inte direkt kan sägas om alla försök att pynta essäer med lärda citat.

Hon berättar rakt, men utan att dölja känslan bakom sakligheten, om sitt liv som ensamstående. En livsresa som inleds redan när hon är mycket liten och – detta är en av bokens mest smärtsamma skildringar – inser att hennes chanser att väljas till tärna i Lucia-tåget är minimala, så hon skriver dit sitt eget namn på lappen med spretig handstil för att efterlikna en pojkes.

I 20-årsåldern har hon en pojkvän som dumpas, i tron att en rad av nya män väntar. Så blir det inte.

Det som imponerar mest med ”Nuckan” förutom modet är hur … okletigt Malin Lindroth skriver. Ett stort mått av skicklighet krävs för att så elegant balansera en resonerande ton utan att mista den bultande känslan i texten.

Samtidigt som jag läser ”Nuckan”, fylls mina sociala medier av arga länkar till en Metro-krönika av filosofen Roland Poirier Martinsson, som skriver att han bara läser böcker av och om män för att han inte kan identifiera sig annars.

Malin Lindroth skriver att nuckan är en roll som en man inte kan ta själv eller trängas in i. Det är inte fel, ändå känner jag sådan intensiv identifikation när hon skriver om försöket att få en plats i Lucia-tåget. Fler än de som har kallats för ”nuckor” kan känna igen ensamheten i denna text, erfarenheterna av att ha ratats och farhågor om att detta med kärleken kanske bara är ämnat för andra.

Jag är glad över att jag inte är Roland Poirier Martinsson och därför inte bara har läst denna bok utan också har kunnat uppskatta den.

