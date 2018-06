Sommarhuset kan få nytt värde om katastrofen kommer

”De svenska romanfigurernas fackförbund borde verkligen protestera mot att deras medlemmar gång på gång tvingas jobba i gamla ärvda sommarhus”, konstaterade tecknarparet Berglins nyligen.

Som vanligt slår de långnästa seriefigurerna huvudet på spiken. Just i år tycks det som om Falu rödfärgen bretts på extra tjock över den svenska skönlitteraturen, med flera exempel på hur sommarstugan görs till scen för romanernas konflikt.

Agnes Lidbecks ”Förlåten”, Jonas Bruns ”Ingen jämfört med dig”, Lena Anderssons ”Sveas son” och Gertrud Hellbrands ”Satyricon” är några exempel på aktuella romaner där våra fantasier om sommarhuset utnyttjas som romanstoff.

Det är nu, i midsommartid, som sommarhusens högkonjunktur slår till. När jordgubbarna glänser förföriskt, hängmattan svingar rogivande och till och med stanken från ett utedass har sin charm.

En verklighet som, förstås, blott gäller ett lyckligt fåtal som har de ekonomiska medlen för ett andra hem. Övriga får gå till stadsparken, bre ut en filt på gräsmattan och i stället läsa om sommarlivet på landet. Det saknas inte böcker att botanisera bland i genren.

Sommarhuset får då representera arv och tradition, medan de mindre geografiskt rotade syskonen lika gärna kan sälja sommarhuset för att få pengar till nästa Thailandsresa.

Allt för avundsjuka ska vi dock inte vara, att döma av de litterära exemplen på vad ett sommarhus kan tillföra livet. Sommarhuset presenteras som en idyll med vita knutar som inuti döljer ett slagfält.

Ska syskonrelationer skildras tycks sommarhuset vara lika obligatoriskt som duggregn över midsommarstången. En knagglig syskonrelation är fokus i Agnes Lidbecks redan nämnda ”Förlåten”, där den döda fadern lämnar ett sommarhus för systrarna Maria och Ellen att träta om.

Sommarhuset som utlösare av latenta familjekonflikter är så vanligt förekommande att motivet blivit en kliché. I statsindividualismens Sverige har vi kunnat välja bort släkt och familj, forma våra egna liv, men det är under den stekande sommarsolen som släktingarna inte kan undvikas när vi tvingas till konfrontation i en gemensamt ärvd stuga.

En sådan roman, som till och med heter ”Sommarhuset”, skrevs av Anna Fredriksson 2011. I den ärver också tre syskon ett hus och en av dem, Eva, vill behålla det, medan de två andra vill sälja. Här blir sommarhuset en representant för det kulturkrig som utkämpas mellan grupperna ”somewheres” och ”anywheres”, identifierade av journalisten David Goodhart, där de förra har ett tydligt band till en viss plats i världen, medan de senare kan vara lika hemma i Stockholm som i Shanghai.

Uppdelningen i ”somewheres” och ”anywheres” är grov och den individ som enbart är det ena och inte det andra är nog svår att finna. Själv tillhör jag den grupp av ”anywheres” som David Goodhart pekar ut, samtidigt känner jag mig djupt rotad på en plats. De frågor som jag har haft om tidigare generationer i släkten har ofta ställts just i familjens sommarstuga, en ärvd rest av ett svunnet, fattigare Sverige i Norduppland där min mammas farmor och farfar bodde.

För oss som har detta arv kvar i familjen, blir sommarhuset ett konkret band till ett Sverige som för många är på väg att blekna samtidigt som det, paradoxalt nog, är på väg tillbaka. Ett hårt och utsatt liv på landsbygden, före trygghetssystemens framväxt.

Medan Sverige i dag är rikare än någonsin, är det på landsbygden som färgen flagnar och missnöjet gror när de röda stugorna inte får vara med på kalaset. Konflikten mellan stad och land är tongivande i vår tid, och ett av de tunna band som fortfarande håller de två världarna samman är just städernas sommarhusägare – förutsatt att det är just en liten by i Norduppland och inte ett fashionabelt semesterparadis som Falsterbo – som några veckor varje år får en utflykt i en annan verklighet och förhoppningsvis en förståelse för människorna som lever där även när sommarljuset sinar och mörkret drar in.

Här finns en annan roll som sommarhuset har spelat i litteraturen: Som kärleksnäste.

I dag har denna sommarstuga fått en plats i mitt hjärta, men som barn såg jag den som en plats av tristess, en förvisning från mina lekkamrater i staden. Värdet av denna tristess ska dock inte heller förringas. I en artikel i Svenska Dagbladet läser jag om berömda författare som Virginia Woolfs och Agatha Christies sommarhus och vilka romaner som har skrivits i dem, på säkert avstånd från stadens störande larm.

Utan sommarhusens sega sommartimmar skulle många kreativa tankar aldrig ha tänkts. Hade Tomas Tranströmer fått sitt Nobelpris utan sommarhuset på Runmarö?

Tristessen spelar också in i Jonas Bruns ”Ingen jämfört med dig”, där Stewes loja sommar i ett avskilt sommarhus får en mörkt erotisk skugga av spänning i mötet med den några år äldre John i stugan intill. Stewe är så fången i det händelselösas nät att han är öppen för allt, även denna potentiellt förödande sexuella relation som skakar om hans tillvaro.

Författaren och kulturskribenten Aase Berg uppskattar inte sommarhusen. I de röda stugorna ser hon en plats där de traditionella könsrollerna förstärks. För några år sedan skrev hon i Sydsvenskan om hur sommarhuset riskerar att bli en kvinnofälla: ”Könsroller tenderar att förstärkas och cementeras i sommartorpet. Snubben snickrar och blandar betong, frun administrerar aktiviteter, curlar gäster och smackar ihop fransk potatissallad.”

Så kan det vara, även om den bilden snarare tycks tillhöra en tidigare generation, medan dagens sanning snarare nog ligger vid att både maken och hustrun med förtvivlade blickar står och suckar vid en strejkande brunnspump som ingen av dem vet hur den fungerar.

Frågan är hur länge vi har en sommaridyll att fly till, katastrof eller ej.

Som Anna Fredriksson och Agnes Lidbeck är inne på i sina respektive böcker, är det inte säkert att kommande generationer kommer att drömma samma sommarhusdrömmar som tidigare. Etnologen Åke Daun har forskat i ämnet och i en artikel i Svenska Dagbladet reflekterar han kring sommarhusens plats i det svenska kynnet och hur svenskens vilja att ständigt ha pågående semesterprojekt i sommarhuset skiljer oss från övriga Europa. Där är ledigheten en tid för umgänge och samtal vid ett kontinentalt kafébord, i Sverige är projekten en ursäkt för ensamtid och en undanflykt från umgänge.

En sak som är spännande med sommarhusen är att bilden av dem är i ständig förändring. Om de för några decennier sedan representerade en bild av en något förljugen solskensidyll, har de i dag fått en katastrofens skugga över sig. I staden är man körd om kriget kommer eller katastrofen slår till, medan överlevnadspotentialen höjs om det finns ett sommarhus att fly till. Mitt senaste besök i föräldrarnas sommarstuga sammanföll med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och jag sneglade lite mot vedboden.

Frågan är hur länge vi har en sommaridyll att fly till, katastrof eller ej. Landsbygdens utarmning kryper närmare tomtgränsen. Som ett tecken på det läser jag om hur ön Norröra, känt som Astrid Lindgrens Saltkråkan – sommarhusens sommarhus i svensk litteratur – blivit en hemvist för cannabisodling (det har gått utför med Tjorven).

Men nu får dessa mörka-moln-tankar skingras! Det är dags att njuta av en midsommar i sommarhuset. Eller åtminstone att plocka fram en bok från hyllan och med en jordgubbe i munnen läsa om en sådan.