Kulturen står och faller med publiken – nu sätter de sitt hopp till sommaren: ”Vet ju inte hur pass vettskrämda folk är”

Vårens konserter och föreställningar ställs in eller flyttas fram och privata aktörer riskerar att gå omkull utan biljettintäkterna samtidigt som frilansande kulturarbetare plötsligt står arbetslösa på obestämd tid.

Vi gjorde ett nedslag hos några av de lokala aktörerna för att se hur de står sig.

Opera på Skäret utgår från att Turandot blir av

På Opera på Skäret jobbar man på – syr kostymer, repeterar med kören och har påbörjat arbetet med scenografin.

– Efter biljettsläppet tidigare i år gjorde vi en rekordförsäljning, vi har aldrig sålt så många biljetter så tidigt. Men från den dagen mötesrestriktionerna infördes tog försäljningen stopp, naturligtvis. Vi valde själva att pausa försäljningen när man gick ner på mötesrestriktioner om endast 50 personer, säger Alexander Niclasson, konstnärlig ledare.

Varje sommar anländer solisterna, som kommer från hela världen, till Skäret efter midsommar för att påbörja repetitionerna. Den 28 juni är repetitionsstart i år.

– Vi måste utgå från det, sen rättar vi oss givetvis efter de restriktioner som kommer. Men vi måste fortsätta arbeta, det finns ett liv efter corona också.

Det skulle betyda att Opera på skäret inte finns längre

För frilanssolisterna och musikerna som anlitats till sommarens uppsättning är det också angeläget att föreställningen blir av.

– Vi har haft kontakt med flera och många av dem har förlorat stora delar av sin årsinkomst redan. Vårveckorna är ofta väldigt viktiga för frilansande musiker och delvis också för sångare, för en del står de för en tredjedel eller till och med halva deras årsinkomst. Därför är de oerhört angelägna om att vi ska spela i sommar, säger Alexander Niclasson.

Vad skulle det innebära för er, för Opera på skäret, om sommarens föreställning måste ställas in?

– Vi är finansierade till 70 procent, eller mer, av biljettintäkter så det säger sig självt – det skulle betyda att Opera på skäret inte finns längre, säger Niclasson och tillägger:

– Men vi är inte där än och därför jobbar vi på och tror och hoppas att det här kommer ge sig.

Eztrad flyttade hela vårshowen till hösten

Premiären för Eztrads vårshow ”Best of festival” stod inför dörren och var slutsåld, när de tvingades tänka om.

– Vår magkänsla sa oss tidigt att det här inte skulle bli bra, redan innan mötesrestriktionerna började vi titta på att flytta showen till i höst. Vi är väldigt tacksamma över att våra gäster var förstående redan i ett så tidigt skede, säger Erik Loön, vd för Eztrad.

Nu får jag det kanske att låta som om allt är frid och fröjd, självklart är det ett hårt slag emot oss också

Han menar att de har haft tur i allt det här, dels eftersom de hade en lucka på hösten dit de kunnat flytta vårshowerna och dels eftersom deras viktigaste säsong är showerna de sätter upp i samband med julborden.

– Hade det här kommit i samband med det så hade det varit mer förödande för oss. Nu hann vi precis genomföra vår bästa julbordssäsongen nånsin, med rekordförsäljning. Då är det lite lättare att klara en så här pass tuff period, säger Loön och påpekar att han haft kontakt med folk i samma bransch som blivit betydligt hårdare drabbade av coronakrisen.

– Nu får jag det kanske att låta som om allt är frid och fröjd, självklart är det ett hårt slag emot oss också med tanke på förlorad biljettförsäljning, tappade marknadsföringskostnader, artistlöner som ändå givetvis ska betalas ut, med mera.

Dessutom ser han en risk med att Eztrad kan drabbas i andra ledet, när stora företag som brukar komma på deras middagsshower får sämre ekonomi väljer de kanske bort julbordet åt de anställda.

– För många är det här en ekonomisk kris. Det innebär att vi inte kan vara lika modiga i våra satsningar framöver, de senaste åren ha vi byggt ut lokalen, skaffat liveband och sådana saker men nu måste vi dra i handbromsen.

Något ska det bli på Stadra i sommar

Den 3 juli har Stadra teater premiär för komedin ”Dollar” av Hjalmar Bergman.

– Jag har sagt till ensemblen att vi börjar repetitionerna en bit in i maj, det är först då vi kan ge svar på hur det blir. Fram tills dess håller vi fanan högt och tror att det ska gå, säger Magnus Wetterholm, konstnärlig ledare.

Vi vet fortfarande inte om vi kommer att bli återbetalningsskyldiga till andra bidragsgivare om vi inte får spela i sommar

Teatern tjänar normalt in ungefär 40 procent av sina inkomster på biljettintäkter och försäljning av pausfika. Resten av budgeten består av bidrag.

– Vi har gjort en budget utifrån att vi kan sälja 80 biljetter per föreställning, vi har 29 föreställningar. Om det blir så att vi kan ha 50 personer per föreställning så är det ändå ett avbräck på en halv miljon kronor. Sedan vet man ju inte hur pass vettskrämda folk är.

Även om inställningen på Stadra är att genomföra sommarens planer har de börjar spåna på en plan B.

– Är det så att det inte går att genomföra ”Dollar” får vi göra något lite lättare, säger Magnus Wetterholm

Störst anslag får de från Region Örebro län.

– Vi har fått klartecken på att det kvarstår oavsett om vi kan spela i sommar eller inte. Det är betryggande, men vi vet fortfarande inte om vi kommer att bli återbetalningsskyldiga till andra bidragsgivare om vi inte får spela i sommar

Och Stadras ensemble, som består av frilansare, är ivrig att få komma upp på scenen.

– Jag går mycket och tänker på vad en kulturarbetares uppgift är just nu, kanske är det att finnas där och stryka människor på kinden – i konstnärlig form, säger Wetterholm.

Lerbäcks teater ser ut att får en hektisk höst

Redan tidigare beslöt sig Lerbäcks teater för att skjuta på vårfarsen, ”Blåsväder i Svartvattnet”. Då hoppades man ändå kunna genomföra några föreställningar i maj. Nu ger de upp det målet och flyttar hela den återstående spelperioden till i höst.

– Förståelsen från våra gäster har varit fantastisk. Vi kommer nu att på nytt kontakta alla som redan ombokat biljetter och hoppas på fortsatt förståelse, skriver Johan Gille, teaterchef i ett mejl.

Han berättar att flera av deras gäster valt att skänka biljettsumman istället för att boka om.

– Som ett sätt att hjälpa oss i denna svåra situation. Dessutom har vi fått ett antal mail från trogna gäster som undrar om de kan hjälpa oss på något sätt. Vi är tacksamma och rörda över detta stöd.

Nu jobbar de för att sommarens familjeföreställning ”Emil i Lönneberga” ska bli av med premiär den 25 juni. Biljettsläppet den 1 april gick bra med 1250 sålda biljetter, men därefter har det sått still.

– Eftersom ingen vet hur länge corona-krisen kommer pågå så törs folk inte boka biljetter och detta är naturligtvis bekymmersamt för oss, skriver Johan Gille och berättar att de ända sedan 2006 haft mellan 9 000 och 10 000 besökare varje sommar.

Som många andra småföretagare kämpar vi för vår överlevnad

Teatern drivs helt utan bidrag och är i behov av biljettintäkterna. För att försöka möta denna svåra tid permitterar de personalen på 60 procent under våren.

– Vi har det väldigt jobbigt just nu och precis som många andra småföretagare kämpar vi för vår överlevnad.

Om de kan genomföra sina föreställningar enligt planen har de en hektisk sommar och höst framför sig med ”Emil i Lönneberga” som spelas fram till den 26 juli, ”Blåsväder i Svartvattnet” i fyra veckor från den 27 augusti, för att sedan låta höstens deckargåta ta vid med premiär den 31 september.

– För att få ihop det hela kommer vi alltså att spela farsen samtidigt som vi repeterar deckaren, säger Johan Gille.

Kammarorkestern ställer in sådant som planerats i flera år

På Örebro konserthus har Svenska kammarorkestern avlyst alla konserter fram till sommaren.

– Vi tittar på vad som kan räddas under våren över huvud taget, eventuellt några skivinspelningar. Jag hade en förhoppning om att vi skulle kunna göra någon form av livestreamade konserter, men det är svårt. Om någon blir förkyld måste den stanna hemma och att i sista stund ta in en vikarie eller ersättare kanske från Stockholm är inte helt oproblematiskt, säger Gregor Zubicky, konstnärlig chef.

Sammanlagt är de 39 musiker i Svenska kammarorkestern och inför deras konserter plockar de ofta in ytterligare musiker på instrument som saknas eller om någon i orkestern behöver ersättas.

– Många av de musiker vi engagerar har inga andra inkomster, de lever som frilanssolister, -dirigenter eller -musiker och behöver uppdragen från olika orkestrar.

Än så länge finns inga planer på att permittera de musiker med fast anställning i Svenska kammarorkestern.

– Vi får göra en ekonomisk översyn. Om det här fortsätter fram till sommaren är det hanterbart. Blir det längre än så, då vet jag inte riktigt

Själv berättar Gregor Zubicky att han ställt in konserter som han planerat i flera år. Inte minst när de ställde in Matteuspassionen, som skulle bli finalen i det tre år långa projektet Bach to Örebro som engagerat stora delar av Örebros musiker. Den skulle ha spelats 17 april med Thomas Dausgaard som dirigent och bland annat Camilla Tilling som solist.

– Det var ett riktigt stjärnspäckat lag som skulle delta i konserten, säger Zubicky som nu försöker hitta ett nytt datum att genomföra konserten, även om det blir först om flera år när alla inblandade är tillgängliga samtidigt igen.