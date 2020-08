Kulturmannen drar sig tillbaka till skrytbygget – en grånande alfahanne hittar oväntad vänskap

Tritonus, som både är namnet på Kjell Westös nya roman samt namnet på huset som dess huvudperson låter bygga i den finländska skärgården, utgörs inom musiken av de obehagsframkallande ackord som kallas för ”djävulsintervallet”.

Det kan låta märkligt att namnge ett hus efter det dissonanta djävulsintervallet, men att stjärndirigenten Thomas Brander har valt det namnet får ses som ett tecken på den gryende självinsikt som växer romanen igenom.

”The competition's getting younger”, sjunger den trötta rodeocowboyen i Garth Brooks låt ”Much too young (to feel this damn old)”, och Thomas Brander befinner sig på samma ensamma plats. Ni får ursäkta att jag roar mig med att citera en countryartist, då jag efter läsningen känner mig en smula störd av all musiksnobbism och vill reta såväl Thomas Brander som Kjell Westö. I Thomas Branders fall är han utkonkurrerad både i sängkammaren och på scenen. Han är en grånande alfahanne vars yngre kvinna övergivit honom, en smärta som har förstärkts av att den nya mannen dessutom är ungtuppen som har ersatt Brander som stjärnan på den finska musikhimlen.

Casa Tritonus i den fiktiva skärgårdsorten Ravais är ett palatsliknande skrytbygge som Thomas Brander ska dra sig tillbaka till för att finna frid. Reträtten är mer eller mindre frivillig; uppdragen sinar och dirigenten tillhör den skara kulturmän som har blivit metooade, om än lindrigt, och särskilt uppdragsgivarna i Sverige har fått någonting ängsligt i blicken.

I denna arkitektritade ensamhet får Thomas Brander tillfälle att reflektera över varför han befinner sig på denna plats i livet. Grannen Reidar Lindell drar dock in honom i lokalsamhället och gör honom till en del av det. Lindell är skolkurator och hobbymusiker i ett band som spelar rock- och countrycovers (om just Garth Brooks finns på repertoaren är oklart), även han ensam i livet efter att hustrun gått bort i cancer. De kommer från mycket skilda utgångspunkter men finner ändå varandra med tiden, kanske för att deras likheter är tillräckligt stora för den lilla värld som de befinner sig i.

Romanens främsta styrka är skildringen av hur detta vänskapsband stärks. Manlig ensamhet har varit ett uppmärksammat ämne under senare år. I synnerhet äldre män tycks passera ett datum där nya vänskaper blir omöjliga. Thomas Brander och Reidar Lindell bryter mot denna manlighetens lag och hittar en trevande och saklig vänskap, om än med dissonans.

Manlig ensamhet är inte det enda Zeitgeist-ämne som Kjell Westö för in i romanen, utan här finns även konflikten mellan landsbygd och stad, terrorism, #Metoo, pandemin och högerextremismens lockrop. Likt en Jonathan Franzen fyller han romanen till brädden med samtid, men han gör det i miniatyrformat. Allt ryms i ett litet skärgårdssamhälle.

En berättelse om hur vi ska kunna leva tillsammans med våra olikheter.

Musiken spelar alltid i bakgrunden hos Kjell Westö, men denna gång är volymen högre än i tidigare romaner. Väl hög ibland, och när Brander med musikerkolleger diskuterar ännu ett stycke får jag kämpa för att hålla intresset uppe.

Stjärndirigenten glider inte in friktionslöst i den lilla skärgårdsgemenskapen, men till slut nås något slags acceptans. Små samhällen måste ha större acceptans för egenheter än vad större har om alla invånare inte ska dömas till isolering. ”Tritonus” är i mycket en berättelse om hur vi ska kunna leva tillsammans med våra olikheter.

”Tritonus” når inte samma höga nivåer som föregående romaner som ”Hägring 38” och ”Den svavelgula himlen”. Konkurrenterna må bli yngre, men inom litteraturen, till skillnad från inom musiken, kan de gamla silverrävarna alltjämt leverera på högre nivå. En Westö på halvfart slår ändå det mesta som ges ut.

LITTERATUR

Kjell Westö

”Tritonus – en skärgårdsberättelse”

(Albert Bonniers förlag)