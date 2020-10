Kulturskolans gala för Världens barn ska sändas på nätet – spelades in under söndag

På plats i aulan fanns tre körer, Songstars, Just Sing och Songbirds, med elever från kulturskolan. Deltar gör också barn som är med i ett körprojekt i Hallsbergs kommuns grundskolor. Erika Olsson, som är körledare på kulturskolan men också medlem i bandet Loud and clear, håller i trådarna för hela projektet. Det var också musikerna i Loud and clear som spelade med körerna och artisterna.

Galan är ett samarbete mellan Hallsbergs kulturskola och Röda korset.

– Vi ska samla in pengar till Röda korsets kampanj "Världens barn", berättar Erika Olsson,

Galan har genomförts tidigare i Hallsberg, och coronaviruset kunde inte stoppa årets upplaga. Omständigheterna har man löst genom att spela in galan utan publik. Årets gästartist är Gladys del Pilar från Örebro, och körerna framträdde både med egna nummer och sjöng tillsammans med Gladys.

Konsertens konferencier var sångaren Magnus Sjögren, som också framför sin låt ”Solidaritet”. För ljudet stod Johan Hellgren.

Nova från Fredriksbergsskolan, Tilde på Folkasbo och Emma på Stocksätter är med i galan.

– Vi har tränat i några veckor. Det är roligt att vara med och samla pengar till barn i världen som behöver det. Det känns roligt att vara med och hjälpa, säger Nova.

De tyckte att ljudet var lite väl högt, men det får man ta när man står på scenen, tyckte de

– Och det är väldigt roligt att få vara med, tyckte Emma.

Galan kommer att sändas på Hallsbergs kulturskolas youtubekanal på fredag den 16 oktober klockan 18.