Kulusevskis succéinhopp bäddade för seger – Sverige vinner gruppen • Claesson avgjorde

Det var en av de svängigare svenska EM-historierna på länge.

Sverige hade en tvåmålsledning men två mål av Robert Lewandowski såg till att ett desperat Polen kvitterade i 84:e minuten.

Och Polen, som gick för segern, var också nära att nå dit. Men på tilläggstid klev inhopparen Viktor Claesson fram och skickade in slutresultatet 3–2 och Sverige till en åttondelsfinal i Glasgow den 29 juni.

Drömstart

Sverige fick annars en perfekt start i den ryska sommarvärmen, 35 grader vid avspark. Efter att inte ha gjort ett spelmål på de två första matcherna tog det bara 81 sekunder innan bollen var i nät.

Alexander Isak bröstade ner en boll från Mikael Lustig till Emil Forsberg som lyckades tråckla sig förbi det polska försvaret. Med vänsterfoten var Forsberg säkerheten själv när han sköt in 1–0 i bortre hörnet.

Det är tredje gången han gör mål på arenan i S:t Petersburg i en mästerskapsmatch för Sverige.

Sommaren 2018 avgjorde han åttondelsfinalen i VM mot Schweiz med matchens enda mål. I fredags slog han in straffen som betydde 1–0-seger mot Slovakien.

Sverige fortsatte i ett högt tempo, var starka i återerövringsspelet och i matchminut 13 fanns embryot till ett drömläge för Robin Quaison. Alexander Isak fick fint med sig bollen men en polsk försvarare kom emellan passningen som annars hade friställt Quaison i straffområdet.

Efter det började Polen ta sig in i matchen mer och efter 17 minuter hade Sverige en rejäl skopa flyt.

Efter en hörna nickade Robert Lewandowski först i ribban. Returen gick rakt ut till världsforwarden som nickade i ribban igen, denna gång från bara någon meters avstånd, varpå Sverige kunde rensa.

Ett desperat Polen tryckte sig närmare Robin Olsen och Sveriges mål. Den svenske målvakten fick sträcka ut och rädda ett flertal gånger.

Succéinhopp av Kulusevski

Men när ett lag går så hårt för ett mål som Polen kan ytor öppnas. Det gjorde det för Dejan Kulusevski.

I 55:e minuten byttes han in mot Robin Quaison och fick göra sitt första framträdande i EM. Efter att ha varit på planen i fyra minuter fick Kulusevski stor yta på högerkanten. Han avancerade framåt, vek in i banan och serverade Emil Forsberg som distinkt placerade in 2–0.

Ett skönt andrum för Sverige. Men det var ett andrum som blev kortvarigt, för bara någon minut efter ledningsmålet fick Robert Lewandowski den ytan han inte skulle ha. Till vänster i straffområdet kunde han vända upp och vackert skruva bollen in i det bortre krysset.

I 84:e minuten hittade han rätt igen. Lewandowski fick bollen perfekt till sig i straffområdet och kunde enkelt sätta 2–2.

Men Viktor Claessons 3–2-mål på tilläggstid spolierade Polens drömmar om avancemang.

Sveriges åttondelsfinal spelas i Glasgow den 29 juni. Polen är utslaget.