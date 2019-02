Deras födelseannonser låg intill varann i NA 1944: Nu fyller Barbro och Klas 75 var – och firar 50 år som par

Den här historien tar sin början den 12 februari 1944, för då föddes en liten tös vid namn Barbro Carlson-Kula, samt en liten gosse som fick namnet Klas Funke. Två dagar senare fanns de båda nyheterna med bland födelseannonserna i Nerikes Allehanda, och vad ingen då visste var att de båda krabaterna skulle växa upp och bilda egen familj.

Egentligen fanns ännu tidigare kopplingar mellan Barbro och Klas än placeringen av deras födelseannonser. Klas berättar:

– Jo, för Barbros far och min far var bästisar under tonåren i Örebro, och Barbros pappa och min mamma växte upp snett mitt emot på Änggatan som små.

Håll med, visst är det nästan så att det svindlar lite när man försöker se det framför sig? Men vi fortsätter historien, så kanske det klarnar.

För Klas pappa bestämde sig så småningom för att bli tandläkare, och flyttade därför i ungdomsåren till Uppsala för att utbilda sig. Därefter öppnade han praktik i Norrtälje, och där har ni förklaringen till födelseorten i Klas födelseannons.

– Min moster jobbade på NA:s annonsavdelning, så trots att jag föddes på en lördag lyckades hon få in annonsen redan i måndagstidningen bara två dagar efteråt.

För Barbros stolta familj måste det ha gått lika smidigt, och denna måndag – den 14 mars 1944 – var Barbro och Klas födelseannonser de enda i tidningen den dagen. Just då var det ingen av familjerna som reagerade nämnvärt på annat än sitt eget nytillskott, och det hade varit nära att annonserna fallit i glömska ... Om det inte varit för Barbros mormor, som påpassligt nog såg till att spara en tidning.

Det var så Klas och Barbro upptäckte det hela, för efter mormoderns död befann de sig i hennes lägenhet för att hjälpa till att röja. Och så fann de den gamla tidningen.

– Varför ligger den här tidningen här, undrade vi först. Men så såg vi datumet, och förstod att den måste innehålla Barbros födelseannons.

Döm om deras förvåning när de sen upptäckte Klas födelseannons precis under!

Vi backar bandet en aning, för nu måste vi ju reda ut hur kärleken mellan Barbro och Klas började spira.

Genom olyckliga omständigheter hade Klas trots sin start i Norrtälje kommit att växa upp i Örebro.

– Min pappa omkom i en båtolycka när jag bara var två år, så min morfar ordnade med bostad åt oss här i Örebro. Barbro och jag träffades på Karolinska när vi båda började gymnasiet. Barbro tillhörde första årskullen flickor som gick på skolan. Tidigare hade ju skolan hetat "Karolinska högre allmänna läroverk för gossar".

Klas skrattar när han minns tillbaka på den där allra första gången han följde med Barbro hem.

– Barbros mamma hade frågat vem jag var, och Barbro hade svarat att jag var en kille som hennes föräldrar inte visste vem det var. Men när hon sa mitt namn blev det tjo och tjim: "Nä men, det måste ju vara Nisses och Irénes son!"

Och visst var det så. De unga tu höll ihop nåt halvår, men var inte riktigt redo utan spatserade vidare i livet åt var sitt håll. Men så fyra år senare möttes de på nytt.

– Barbro hade gnagt i mitt bakhuvud länge, så jag sökte upp henne.

Lyckligtvis hade det gnagt likadant i Barbros huvud – ett faktum som till och med finns dokumenterat i hennes gamla dagböcker.

– "Varför tänker jag så mycket på Klas", finns att läsa på flera ställen.

Den 12 februari 1969 förlovade sig de båda tu, och i november samma år stundade bröllop. Idag har de såväl vuxna barn som barnbarn.

– De var här i helgen och ställde till kalas i förväg för oss. För vårt 200-årsjubileum kommer vi att fira på annat håll.

Så kan det gå, och visst känns det aningen rörande? För Klas och Barbros historia började ju i NA för 75 år sedan, och här i dag fortsätter den.

Ett stort grattis till dem båda!