Rutor krossade på flera bilar i Kumla - inbrott och försök till tjuvkopplingar

Någon gång mellan söndag och tisdag krossades två rutor på en bil som stod parkerad på Odengatan. Tilltaget ska ha stannat där. Enligt polisanmälan blev inget stulet.

När en Kumlabo skulle hämta sin bil vid Circle K-stationen vid sju-tiden i tisdags morse upptäckte denne att en ruta var sönderslagen. Det var rörigt inne i bilen och under ratten hängde kablar lösa, vilket tyder på att någon försökt tjuvkoppla den. Enligt polisanmälan finns det misstankar om att två personer som besökt macken tidigare på morgonen, dåligt klädda och troligtvis påverkade av något, har med händelsen att göra.

Under natten till tisdag krossades en ruta på en bil på Badhusgatan. Någon tog sig in i fordonet och försökte bryta upp luckan till kablarna under ratten. Luckan skadades, men gärningsmannen misslyckades med att komma åt kablaget. Inget blev stulet.