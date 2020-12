Kumla Hockey förlorade – kan glömma allettan: ”Har slängt bort poäng”

Bra form och tio vinster på 14 senaste matcherna har lyft Kumla Hockey i division 1-tabellen – men på söndagen missade laget ändå den sannolikt sista chansen att hänga på i allettanracet.

Hemma mot Borlänge hamnade laget i 2–0-underläge i första perioden och låg under med 3–1 inför tredje. Laget spelade bra och skapade chanser, men reduceringen dröjde tills målvakten var utplockad och bara 22 sekunder återstod. Kumla behöll Jonathan Stålberg i båset och sex utespelare på isen – men tappade puck efter vunnen tekning, och Borlänge kunde lägga in 4–2 i tom kasse. Game over, både i matchen och streckjakten.

– Vi gjorde en bra match och försvarade oss bra. Det enda jag har att säga är att vi inte gjorde mål på chanserna. Jag är inte så jäkla sur, mer besviken över att vi inte satte våra lägen, säger Erik Planeby, tränare i Kumla.

– Framför allt var powerplay dåligt i dag. Vi hade tre chanser och skapade egentligen ingenting, och sedan fick Borlänge ett och då small det direkt till 3–1. Det var lite skillnad. Men i fem mot fem-spelet tycker jag vi var minst lika bra.

Kumla har tre matcher kvar och sju poäng upp till Skövde, som har fem matcher kvar att spela, på andra sidan allettanstrecket.

– Vi hade behövt vinna den här matchen, förstås, om vi skulle vara med i racet. Det är synd, för vi har slängt bort lite poäng i en del matcher tidigare, släppt många mål sista fem minuterna i matcherna och kryssat en hel del. Men överlag, utifrån hur det sett ut de senaste åren, så har vi höjt oss, och nu ska vi göra allt för att nypa sjätteplatsen och få med oss maximala bonuspoäng in i fortsättningsserien. Det är helt klart målet, säger Planeby vars Kumla härnäst ställs mot jumbon Surahammar, på onsdag.

I matchen mot Borlänge gjorde Edvin Ekström comeback efter en säsong i Kalix och en höst där han skulle ha spelat för Gävlelaget Valbo i sedermera coronapausade division 2.

– Han är sugen på att spela, och nu passade det. Han har bara gjort en träning med laget, och vi matchade in honom för siktigt, men han tog för sig och fick spela boxplay redan i dag. Det är en bra kille och han kommer bli nyttig för oss, säger Planeby.

Kumla Hockey–Borlänge 2–4 (1–3, 0–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (5.01) Mikael Hansson (Jim Jakobs, Jacob Thor), 0–2 (15.25) Ludvig Östman (Jacob Thor, Jim Jakobs), 1–2 (17.32) Vitor Wänghult (utan assist).

Andra perioden: 1–3 (36.33) Mikael Hansson (Dennis Finn-Olsson, Marcus Björk) i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–3 (59.38) Oliver Östergren (Daniel Lindberg, Victor Wänghult) i spel sex mot fyra, 2–4 (59.45) Daniel Nilsmats (utan assist) i tom bur.

Skott: 34–30 (8–7, 14–12, 12–11).

Utvisningar, Kumla: 3x2. Borlänge: 4x2.

Domare: Jesper Karlsson, Örebro.

Publik: 3.