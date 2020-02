Kumla Hockey missade chans att ta sig upp från kvalplats: ”Känns verkligen tufft”

Under söndagen missade Kumla Hockey läge att klättra upp på säker mark i hockeyettan. Detta när man förlorade på hemmaplan mot Forshga med 4–1.

– Nu var det en jätteviktig match idag, så det känns verkligen tufft, säger tränaren Erik Planeby till NA efter matchen.

Forshaga tog ledningen med både 1–0 och 2–0 i den första perioden. Den andra var dessutom bara 35 sekunder gammal när man utökade till 3–0. Några minuter senare fick Kumla reducera till 3–1 genom Pontus Okerblad Westin i powerplay.

Mer mäktade man inte med, och Forshaga punkterade matchen med 4–1, ett par minuter in i den tredje perioden.

– Det var ingen bra insats idag. Andra perioden är helt okej, men vi släpper in ett billigt 3–0. Vi spelar runt pucken, har något friläge och ett till powerplay efter att vi gjort mål. Men vi måste göra mål, vi är inte tillräckligt aggressiva, säger Planeby.

Kumla ligger fortsatt på negativ kvalplats, med en poäng upp till säker mark. Man har fyra matcher på sig att knappa in på i första hand Malungs IF, som ligger just ovanför strecket.

– Nästa match möter vi just Malung som har en match mindre spelad än oss också, så den blir riktigt viktig. Vi har det i egna händer, trots allt. Vi måste tro på det här, vi har gjort bra matcher efter jul och slagit topplaget. Så vi har ingen tid till att gräva ner oss, även om det är tufft ikväll. Det är bara upp med skallarna nu, säger Planeby.

Kumla Hockey – Forshaga IF 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (1.31) Carl Stapleton, 0–2 (7.07) Robin Johannesson.

Andra perioden: 0–3 (0.35) Jesper Nordin, 1–3 (6.59) Pontus Okerblad Westin.

Tredje perioden: 1–4 (2.12) Viktor Kyrk.

Skott: 33–27 (7–10, 17–10, 9–7)

Utvisningar, KHC: 5x2. FIF: 5x2, 5+20 min.

Publik: 475.

Domare: Niklas Johansson.