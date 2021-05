Kumla Hockey skriver nytt kontrakt med första spelaren ur superkedjan: ”En fjäder i hatten för oss”

Hallsbergs- och Örebro Hockey-fostrade Daniel Lindberg, 24, är klar för en femte säsong i Kumla Hockey. Det meddelar klubben på Instagram.

”En fjäder i hatten för oss som får behålla 'Danne' som vi vet många klubbar har ryckt i senaste tiden”, skriver klubben.

Två föregående säsongerna gjorde Lindberg 30 poäng – men i vintras placerades han med Oliver Arle Östergren och återvändaren Victor Wänghult, och tillsammans bildade trion en av division 1-Sveriges allra vassaste kedjor.

På 46 matcher svarade trio för 198 poäng, vilket räckte till första, fjärde och femte plats i hockeyettan-Sveriges totala poängliga. Totalt gjorde de 73 av Kumlas 136 mål. Lindberg? Han slog till med 18 mål och 44 assist.

”Han förbättrade inte bara poängproduktionen förra säsongen utan det hårda jobbet över hela banan och användes lika flitigt i boxplay som i powerplay”, skriver klubben på Instagram.

Med Lindberg inräknad har Kumla nu fem spelare under kontrakt inför nästa säsong. Återstår att se om även Wänghult och Arle Östergren blir klar.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20).

Backar: Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar).

Forwards: David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Daniel Lindberg, Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).