Kumla Hockey värvar dubbelt – och han lämnar Lindlöven för seriekonkurrenten

Lindlövens sportchef Tomas Östlund har varit mycket förtegen kring truppbygget, och än så länge är det inte känt om klubben har en enda spelare under kontrakt inför säsongen 2021/22 även om Östlund säger att ”några är signade”.

På ut-kontot är det nästan lika tunt, men Max Lalander, som slutar, och Carl Sjöberg, som lämnar klubben, får nu sällskap på den listan av 21-årige forwarden Lukas Henze som drogs med skador i vintras och bara spelade tio matcher. Han är fostrad i Västerås och väljer nu efter två säsonger i Lindesbergslaget att återvända hemåt för spel i seriekonkurrenten Surahammar.

– Jag ser verkligen fram emot att få köra igång säsongen med laget och det känns redan nu att det är många pusselbitar som faller på plats, både privat och sportsligt nu när jag flyttar hem igen efter tiden i Lindesberg, säger han till Surahammars hemsida.

Länsrivalen Kumla Hockey har tidigare presenterat två nyförvärv och fyller nu på med ytterligare två: 20-åringarna Elias Lustig och Eric Karlsson, fostrade i SHL-klubbarna Skellefteå och Växjö som i vintras spelade i Kalmar respektive Grums i hockeyettan.

Lustig är ”en spelskicklig back med bra förstapass som passar perfekt in i lagbygget” medan Karlsson är ”en avig snabb forward som gillar att bära puck in i anfallszonen. Han har stor potential att blomma ut ordentligt i hockeyettan” enligt Kumla Hockeys spelarpresentation på Instagram.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: –.

Backar: –.

Forwards: –.

Utgående kontrakt: Jonatan Frykholm, målvakt, Lucas Jägbring, do, David Berg, back, Jesper Broeng, do, Joshua Karlsson, do, Mathias Linnarud, do, Philip Nyberg, do, Christoffer Anrén, forward, Simon Brännvall, do, Vladimir Chetverikov, do, Emil Eriksson, do, Anton Karlsson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Alexander Sunnefors, do, Anton Toolanen, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Marcus Brännman (målvakt, Örebro J20), Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Simon Forsmark (do, Örebro J20), Karl Jonsson (do, Bik Karlskoga), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Lukas Henze (forward, Surahammar), Max Lalander (forward, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20).

Backar: Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar).

Forwards: David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums).

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Daniel Lindberg, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Oscar Svanborg, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).