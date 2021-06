Kumla Hockey värvar försvarsklippan från Örebro Hockey: ”Kommer spela en stor roll”

Kumla Hockey har gjort klart med sitt åttonde nyförvärv till kommande säsong. Hampus Rönning kanske inte är lika välkänd som det sjunde nyförvärvet Carl Berglund, men för Kumlasupportrarna är det ändå ett bekant ansikte.

Rönning är en 20-årig back som fostrats i klubben. Därefter har han spelat i Örebro Hockeys ungdomsorganisation i ett gäng säsonger, även om han under de två senaste varit på lån i just Kumla. I fjol blev det 36 matcher och en assist från försvarsklippan.

"Han är en defensivt viktig kugge i lagbygget och kommer spela en stor roll i framförallt boxplayspelet. Hampus spel under kvalet förra säsongen var en stark bidragande orsak att vi höll oss kvar i hockeyettan", skriver klubben på Instagram.

Sedan en tid tillbaka står det också klart att Kumla tappar forwarden Joakim Stjern Svensson till Nyköping.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20), Elias Olofsson (ny från Grums).

Backar: Hampus Dahlqvist, Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar), Hampus Rönning (ny från Örebro J20, utlånad till Kumla), Jacob Sandberg (ny från Tyringe).

Forwards: Carl Berglund (ny från Bik Karlskoga), David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Daniel Lindberg, Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Jakob Johansson, back, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Edvin Ekström, forward, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Oliver Arle Östergren (forward, Kalmar), Joakim Stjern Svensson (do, Nyköping), Dennis Walette (do, Skara).