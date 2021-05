Kumla Hockey värvar målvakt – från seriekonkurrenten: ”Tekniskt skicklig – otroligt seriös”

Jonathan Stålberg och Jonatan Fornbrant ut – William Kias och Elias Olofsson in.

Där har ni Kumla Hockeys totalförändring på målvaktssidan inför säsongen 2021/22.

Att Stålberg gått till Kalmar, Fornbrant lagt av och Kias plockats in från Örebro Hockeys juniorverksamhet var känt sedan tidigare – men nu står det också klart att klubben värvat 22-årige Olofsson från Grums, som spelade i samma serie och kval som Kumla, men inte klarade kontraktet och till hösten får börja om i division 2.

Olofsson kommer från Uppsala, är fostrad i Almtuna och har tidigare spelat i Västerås (suttit på bänken i allsvenskan, spelat i juniorlaget) och Köping. Totalt har han 34 hockeyettamatcher på meritlistan.

”Han är en teknisk skicklig målvakt som är bra på att läsa spelet. Han är en otroligt seriös målvakt som vill framåt i utvecklingen. Vi är mycket nöjda att vi har den här den här duon”, skriver Kumla på Instagram.

Totalt har Kumla nu sju spelare under kontrakt.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20), Elias Olofsson (ny från Grums).

Backar: Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar).

Forwards: David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Daniel Lindberg, Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).