Fängslande Kumlamässa i dagarna två

Det fanns många utställare att dyka in hos under NA:s svep över mässan, och hos en av dem i mer direkt mening in i ett "hem" med en bädd under en tältduk. Det var Kumla kommuns socialförvaltning som tog tillfället i akt att visa mer i detalj hur deras digitala tjänster fungerar. Till dem hör nattlig tillsyn av äldre via webbkamera, Nattfrid.

Efter de två första åren med denna tjänst är det endast 10 personer med hemtjänst och 10 personer på äldreboende som nyttjar detta.

- Det är inte så många, det stämmer. Osäkerheten kring integriteten var stor i början, men nu tror vi det är på frammarsch, säger Ulrika Winnerfjord, verksamhetschef för hemtjänsten.

Tillsynen sker endast under korta stunder och så många gånger som den äldre själv säger till om. Det är inte heller några problem att sova med helt nedsläckt rum, då webbkameran är en väl fungerande mörkerkamera.

- Vi hoppas att flera efter mässan nu ska förstå bättre hur det fungerar. Nattfrid är nu också sedan en tid förstavalet som erbjuds för den som behöver tillsyn på natten.

Kumlamässan innehöll en hel del aktiviteter med spel och tävlingar, för både ung som gammal.

En nyhet under årets mässa är Kriminalvårdens stora visningstrailer utanför. Den används både för att rekrytera fler personal, och för att visa livet bakom murarna för allmänheten.

- En del blygs lite för att komma in så vi får mota på dem lite. Mest intresse är det för cellen där vi visar upp hur de intagna bor, säger Kumlaanstaltens klienthandläggare Ulrika Hultman och kriminalvårdsinspektör Therese Murstam, som under fredagen även själva för första gången stiftar bekantskap med trailern.

Flest besökare under fredagen var det direkt från start och under de följande eftermiddagstimmarna.

Å andra sidan hade tiden från 17-tiden och framåt istället ett lugn som gav bättre tid för samtal både vid NA:s monter och för många andra.

Kumlamässan, med 85-talet utställare, pågår även under lördagen klockan 10-16.

Läs också: Kumlamässan invigd: med Närkesten utsedda till Årets Företagare