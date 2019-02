Migrationsverkets långdragna process ledde till att Ahmadzai nu måste lämna landet

Ahmadzai Haidari är 19 år och kom till Sverige från Afghanistan 2015. Idag bor han i lägenhet i Kumla.

– Jag kom hit den 4 december 2015, och det gjorde att jag inte kan söka uppehållstillstånd via den nya gymnasielagen. För att kunna göra det måste man ha kommit hit före den 24 november 2015, berättar Ahmadzai.

Ahmadzai avslutade därför sin utbildning och sökte jobb. Asylsökande i Sverige som får tre avslag på ansökan, har nämligen möjlighet att få uppehållstillstånd om de har arbete.

- I februari 2018 lämnade jag in mitt pass till Migrationsverket för att söka tillstånd att arbeta under asylprocessen. Informationen från Migrationsverket var att det skulle gå snabbt att få tillståndet, bara några timmar.

Ahmadzai fick ett fast jobb på en städfirma och började arbeta.

– Jag trodde att jag snabbt skulle få tillstånd att arbeta under asylprocessen, precis som Migrationsverket sagt.

Därför jobbade Ahmadzai under april, maj och juni. Men tillståndet, som skulle ta en dag att få, beviljades först fem månader senare, i slutet av juni. Och trots att ansökan om att jobba under asylprocessen lämnats in redan i februari och Ahmadzai jobbat sedan april, räknade Migrationsverket bara att Ahmazai hade en månads arbete under asylprocessen, juli månad.

I slutet av juli fick Ahmadzai sitt tredje avslag på asylprocessen. Då sökte han istället uppehållstillstånd för arbete eftersom han hade fast jobb och hade jobbat fyra månader under asylprocessen. Den 14 december fick Ahmadzai ett nytt besked: avslag på uppehållstillstånd för arbete. Ahmadzai fick se beslutet på nätet eftersom Migrationsverket missat att skicka ut det.

– Jag fick ingen motivering varför jag fått avslag, så jag sökte upp Migrationsverket i Örebro. Jag fick då en kallelse för återvändandesamtal den 28 december.

Men återvändandesamtalet avbokades, för handläggaren var sjuk. Ny tid för samtalet bokades den 8 januari.

– På samtalet fick jag besked att jag måste lämna landet inom tre dagar. Jag sa att jag behövde fler dagar på mig att avsluta allt jag har här. Men jag fick veta att jag skulle tillbaka till Migrationsverket för ett möte den 10 januari.

Under tiden hade Ahmadzai hunnit överklaga avslaget på arbetstillstånd. Men överklagandet nådde domstolen först den 10 januari, samma dag som planerad avfärd.

– Tre timmar innan jag skulle åka stoppades resan av inhibition eftersom domstolen först då fått överklagan, säger Ahmadzai.

Inhibitionen upphävdes dock den 23 januari eftersom Migrationsdomstolen avslog överklagan. Nu måste Ahmadzai skriva under papper på att han frivilligt ska lämna Sverige.

– Om jag inte skrev på och fick resan bokad kan jag få återreseförbud i två år i Sverige och hela Schengen-området.

För han har fortfarande en chans att komma tillbaka till Sverige.

– Jag måste söka om det jobb jag redan har här från Afghanistan, säger Ahmadzai.

Det tänker han göra, och har inte gett upp. Men Ahmadzai är besviken över den slarvighet och brist på information han mött i kontakterna med Migrationsverket.

– Jag har kommit in i samhället. Jag hjälper Sverige, kan språket, betalar skatt. Jag har byggt upp ett liv här. Ändå får jag utvisning. Det hade kunnat vara så mycket lättare.

Ahmadzai har redan packat väskan och väntar nu på att få biljetten. Han mår mycket dåligt och ser inte fram emot resan.

Jag har inget hopp om livet i Kabul

– Jag har inget hopp om livet i Kabul, säger han.

Migrationsverket godkände inte Ahmadzai Haidaris identitetshandlingar. Därför kan han inte beviljas uppehållstillstånd för arbete.

Passet utfärdades på afghanska konsulatet i Bonn i januari 2018.

"Migrationsdomstolen ifrågasätter inte att det inlämnade hemlandspasset är en äkta handling, men eftersom identitetsuppgifterna i passet är baserade på uppgifterna i tazkiran har även passet ett lågt bevisvärde. " står det i domen.

Tazkiran är en afghansk identitetshandling, som ligger till grund för utförande av andra afghanska identitetshandlingar, exempelvis pass. I Afghanistan har enligt Migrationsverkets hemsida, aldrig någon folkräkning genomförts. Därför bedömer Migrationsverket att utfärdande av identitetshandlingar i Afghanistan inte styrker innehavarens identitet tillräckligt för att pröva rätten till svenskt medborgarskap.

Eftersom migrationsdomstolen inte tycker att Ahmadzai kunnat styrka sin identitet, beviljas heller inte uppehålls- och arbetstillstånd.

Hur kan arbetstillstånd under asylprocessen godkännas om inte identitetshandlingen håller för vanligt arbetstillstånd?

"Det är olika krav som aktualiseras vad gäller arbetstillstånd under asylprocessen (AT-UND) och arbetstillstånd. AT-UND är bara aktuellt för personer som har en öppen asylansökan i Sverige", berättar Irene Solokow på Migrationsverkets presstjänst via e-post.

Det är först vid själva beslutet efter ansökan om asyl som Migrationsverket gör en bedömning av identitet.

Både Migrationsverket och migrationsdomstolen i Stockholm anser att Ahmadzai inte nått upp till att ha gjort sin identitet sannolik. Men trots att identiteten inte kan styrkas kan han skickas tillbaka till Afghanistan. Att han har sin hemvist där bedöms nämligen som sannolikt.

Enligt Maja Olausson i föreningen Hitta hem i Kumla, är detta inget ovanligt, och många andra från Afghanistan har ändå kunnat få uppehållstillstånd för arbete.

– Migrationsdomstolen underkänner genomgående alla pass i de avseenden de ska bekräfta identitet. Däremot tror de alltid på att de sökande är medborgare i Afghanistan, eftersom de inte kan utvisa personen om de inte vet var hen kommer ifrån, säger Maja Olauson.

De som söker enligt nya gymnasielagen behöver inte styrka identitet. Men för arbetstillstånd krävs pass.

Banken godkände passet för att öppna bankkonto

- Ahmadzai fick sitt pass underkänt i själva asylärendet, men de godkände ju handlingen för att ge AT-UND. Och banken godkände passet för att öppna bankkonto, säger Maja Olausson.

Fakta, två olika arbetstillstånd:

För att jobba under asylprocessen behöver man ansöka om ett tillägg till sitt asyl-ID, ett så kallat AT-UND. Det står för undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Om man som asylsökande i Sverige jobbar under asylprocessen, kan man få uppehållstillstånd i Sverige om man får ett fast jobb. Men bara om man jobbat i minst fyra månader under asylprocessen och söker uppehållstillståndet för arbete inom två veckor efter mottaget beslut om avslag.

Ahmadzai Haidari sökte först tillstånd för att jobba under asylprocessen, AT-UND. Han kunde nämligen inte söka uppehållstillstånd inom ramen för gymnasielagen. När han fått tredje avslaget på sin asylansökan från Migrationsverket sökte han istället uppehållstillstånd för arbete, eftersom han under asylprocessen fått fast jobb och hade jobbat i fyra månader.