Polisen larmad om två villainbrott utanför Kumla: smycken stulna

17:16 kom det första samtalet. Någon gång under dagen har en villa i Norra Via haft inbrott. Det finns just nu inga uppgifter om varken hur förövarna tagit sig in i bostaden eller om något stulits. En polispatrull är beordrad till platsen för att göra en brottsplatsundersökning.

Klockan 18:59 kom ytterligare ett samtal om ett inbrott. Nu var det en villa i Gamla Oppegårds som haft påhälsning av inbrottstjuvar. Förövarna har brutit någon gång under dagen brutit upp ett fönster på husets baksida och tagit sig in. Det är mycket tillrört på platsen, men husägarna har kunnat konstatera att smycken har stulits. Eventuellt har även annat gods stulits, men det är oklart. Även här kommer en patrull att genomföra en brottsplatsundersökning.