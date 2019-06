Stene IF möter ÖSK på Hagavallen i Åbytorp: "Vi tror vi kan ge dem en match"

Under måndagskvällen är det dags för cupmatch i Senior DM och Myresjöhus cup på Hagavallen i Åbytorp. På plan möter herrarna i Stene IF förra årets distriktsmästerskaps vinnare Örebro SK. Stene IF kvalificerade sig till åttondelsfinal i Myresjöhus cup efter att ha kommit tvåa i gruppspelet och vunnit över FK Bosna92. Nu ska de möta ÖSK.

– Vi tror vi kan ge dem en match och hoppas naturligtvis att så många som möjligt kommer till Hagavallen, oavsett vilka man hejar på, säger Alex Wallin, Stene IF.

Stene inleder matchen mot ÖSK den 24 juni klockan 18 på Hagavallen. Entréavgiften kostar 40 kronor. Barn under 15 år och pensionärer går in gratis.