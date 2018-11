Adventskonsert i Fylstakyrkan på söndag- med gästartister från Norge

Renate och Morten Gjerløw Larsen har arbetat och stått på samma scener sedan 1996. De har uppträtt i revyer, teaterföreställningar och konserter på flera platser i Norge.

Morten har varit på turné med en show som heter "The show must go on" och Renate har spelat i 108 föreställningar av Les Miserables på Folketeateret i Oslo.

För fem år sedan förändrades deras liv. I samband med att Morten erkände att han hade ett alkoholproblem, blev hela familjen kristen. Nu sjunger paret i kyrkor men också på konserter. Renate är frilans som musiker och ledare för tre körer och Morten är chef för en kristen ungdomsgård . De reser båda mycket, sjunger och berättar om det som har förändrat deras liv.

Lepramissionen står i focus under kvällen med information och insamling till arbetet runt om i världen.