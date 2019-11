Kumlatalangen i samtal med Wolfgang Pichler om OS-satsningen: ”Han vet vad som krävs – just nu finns inget driv i svensk skridsko”

Landet som sett åkare som Jonny Nilsson, Johnny Höglin och Tomas Gustafsson ta OS-guld har just nu inte ens ett landslaget i skridsko.

David Andersson, som körde OS 2014, har lagt av och Nils van der Poel, som var med i Pyeongchang förra året, har tagit ett sabbatsår.

Bakom dem är Kumlakillen Adam Axelsson och David Karlingsjö, från Vänersborg, de starkaste åkarna – men de båda får ingen stöttning från Svenska skridskoförbundet utan tävlar i vinter i stället för det norska privatlaget Team Sprint.

Men ett oväntat möte, under ett träningsläger med laget i tyska Inzell i oktober, ger Axelsson hopp inför framtiden. Den legendariska tränaren Wolfgang Pichler, tidigare förbundskapten för skidskyttelandslaget och numera verksam inom Svenska olympiska kommittén, satt ned med Axelsson och Karlingsjö i tre timmar.

– Vi visste att han bodde i Ruhpolding, som ligger nära Inzell, så vi frågade om han ville komma och träffa oss. Det blev ett väldigt intressant möte, och han han verkade väldigt intresserad av att lyssna på oss och höra om vår situation, berättar Axelsson.

– Det han berätta lät nästan för bra för att vara sant. Det lät som om SOK vill satsa, och det finns pengar att göra saker för, bara förbundet vill vara med. Man behöver någon som driver på, och det är lite av problemet just nu – det finns inget driv i svensk skridsko. Men Pichler vet ju vad som krävs, han fick igång skidskyttet genom att rensa ut och börja om från början och det kanske kan bli samma sak här.

Men den här vintern kommer 23-åringen, som tävlar för Örebroklubben SK Winner, fortsätta träna och tävla med sitt norska lag under huvudtränaren Arne Skuterud.

– Vi är två svenskar och fem norska killar, som är precis utanför landslaget där, i laget. Vi har börjat från noll i år, med att bygga upp laget och söka sponsorer. Nu har vi så att vi täcker ledarna, men åkarna får finansiera läger och sådant själv. Det är så klart tråkigt att svenska förbundet inte har någon satsning, ingen träningsgrupper eller någonting. Men kanske är det bra på ett sätt, att man kan gå sin egen väg, säger Axelsson.

Efter flera års sjukdomsproblem tog Axelsson i fjol stora kliv framåt när han äntligen fick vara frisk och kunde träna. Han tävlade i U23-världscupen och mosade sina personliga rekord under avslutningstävlingarna i Calgary, och han har inlett årets säsong med sina snabbaste tider någonsin på europeisk is.

Men helt nöjd var Axelsson ändå inte efter de fyra raka tävlingshelgerna i Tyskland i oktober: Ned till världscupkvaltiden på specialdistansen 1 000 meter – 1.12,00 – saknades nämligen 1,19 sekunder.

– Årets mål är att gå under 1.12, och jag vet att det finns där. Det tråkiga är att jag inte fick till något perfekt lopp från början till slut. Jag hade lite skadeproblem också, sträckte baksidesmuskeln i ena låret på 1 000-metersloppet första helgen och fick en överansträngning i ljumsken andra helgen. Annars kändes det bra fram till 600 meter i 1 000-metersloppen, men jag tappade för mycket tid på sista varvet varje gång. Och egentligen har första helvarvet, från 200 till 600 meter, också varit en halvsekund för långsamt för att man ska komma ned mot kvaltiden, säger han.

Eftersom Axelsson missade världscupkvalet kommer han nu att gå in i en hårdare träningsperiod för att kunna prestera kvaltiderna i januari i stället. Därefter ska han försöka försvara sina dubbla guld vid SM i Gävle, i månadsskiftet januari/februari, och sedan avsluta säsongen med världscup, om han kvalat in, eller tävlingar i Kanada.

– Det vore skönt att göra den där kvaltiden, för då vet jag att jag får åka i världscupen hela nästa säsong utan att behöva stressa och jaga en kvaltid i oktober nästa år. Det är viktigt att få köra världscupen nästa år inför OS-säsongen året därpå. Och när man väl är inne i världscupen får man alltid åka på bra is, så det är det betydligt lättare att göra tiderna och hänga kvar. Nu får jag jaga bra is för att kunna ta mig in.

Nästa vinter-OS avgörs i Peking 2022, och har i flera år varit det självklara målet för Axelsson.

Det nya uppdrag som Wolfgang Pichlers fick hos SOK i somras har titeln ”ansvarig för talangutveckling” inom projektet Olympisk offensiv som har som mål att lotsa Sverige till 20 medaljer i OS i Milano 2026 och i Los Angeles 2028. Under hösten ska 64-åringen inventera de olympiska grenarna för att se var potentialen för medaljer finns. En uttalad målsättning är att satsa på killar mellan 17 och 23 år, där Axelsson passar in i överkant.

– Jag har i många år sett vad vi kan göra för att utveckla talanger till toppidrottare och med min erfarenhet och energi hoppas jag bidra till att förstärka den svenska talangutvecklingen, sa Pichler till SOK i somras.