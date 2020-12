Kval för tredje gången på fyra år – nu hoppas Karlslund att erfarenheten avgör: ”Vunnit två av två”

Att avsluta säsongen med kvalspel har blivit en vana för Karlslund. Faktum är att när man i år hamnade på kvalplats var det tredje gången på fyra år. Det efter att man kvalat sig upp till division 1 2017 och kvalat sig kvar i i just ettan året därpå.

– Ja, vi har ju vunnit två av två, så det visar väl ändå på något när vi varit där tidigare. Jag vill ändå tro att det är en erfarenhet att ha med sig, säger tränaren Jonathan Ederström.

För motståndet står Lunds BK som i sista omgången passerade Eskilsminne i den södra division 1-serien och därmed såg till att få en chans att rädda sig kvar i serien.

– Vi har väl ganska bra koll på dem. Vi har sett ganska många matcher på slutet sedan de bytte tränare och skapat oss en ganska bra bild av vad det är för lag vi möter.

Vad kan du säga om vad det är för lag?

– De har väl haft en turbulent säsong med tränare som lämnat i omgångar och det har varit en del spelare ut. De började säsongen bra, men sen hade de en tung period när de inte vann på lång tid och sedan har det steppat upp lite på slutet. De ska enligt rapporter ha en ganska bra plan och spela en bra fotboll.

Den första matchen spelas Klostergårdens IP i Lund under tidig torsdagskväll och matchen sänds på na.se.

– Jag tycker ändå att känslan är bra. Det finns en tro på att vi ska klara det här. Gör vi det vi ska och om spelarna har den energin som krävs, då ska vi fan vinna det här, det finns inget annat.

I normala fall möter man ett lag från division 2 som gått bra där. Blir det annorlunda nu när ni möter ett lag mer i samma situation som er?

– Det är en jätteintressant fråga, men jag tror att det är väldigt svårt att spekulera i. Hamnar man i ett kval så scoutar man motståndarna efter var de är just nu och man tar inte så stor hänsyn till historik och bakgrund. Det blir inte mer konkret än att en vinnare ska tas fram på två matcher.

Lund har drabbats hårt av corona och lämnade walk over in sin svenska cupen-match mot Malmö som skulle spelats under onsdagen. Men det ska inte påverka kvalet mot Karlslund.

– Nej, jag har inte hört något annat än att vi ska spela. De hade väl ordinarie lag i helgen.

Sett till spelartruppen finns några frågetecken i Örebro-laget. Dessa är Gabriel Kopkin (ljumske), Sebastian Loyola Nydén (knä) och Sermed Habib (sjuk).

– Kopkin har ju missat några veckor nu och är tveksam. "Sebbe" klev senast och det är oklart vad det är för skada, men den första bedömningen är att det finns förhoppning om spel. Sermed har testat sig, så vi väntar på svar där.

Det är ändå spelare som startat de flesta matcherna för er.

– Ja, så är det, men vi har blivit experter på det här i år. Vi ska maximera förberedelserna oavsett vilka 18 som är med i truppen. Sen ska vi se till att få med oss ett bra resultat hem.

Vad skulle ett bra resultat vara?

– Man vill alltid vinna, så vi åker med den ambitionen. Sen över två matcher är det inte att måste att vinna första matchen. Det finns många resultat som kan vara bra, men det vet man inte riktigt förrän efter den andra matchen.

Oavsett om Karlslund blir kvar i serien eller inte är det oklart om Ederström fortsätter som tränare tillsammans med Samuel Wowoah. Enligt Twitterkontot Tränarkarusellen ska det vara klart att Ederström lämnar föreningen.

– Jag har haft dubbla roller där jag varit anställd som akademiansvarig och haft kontrakt som extern A-lagstränare. I slutet av augusti sa jag upp mig som akademiansvarig och det var ganska odramatiskt. Sen vad som händer nästa säsong får vi se. Allt fokus nu är på A-laget och jag tänker bara på att vi ska vinna kvalet.

Returen i kvalmötet spelas under söndagen och även den matchen sänds på na.se.