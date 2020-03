Kvalhjälten gjorde comeback – 1,5 år efter senaste matchen: ”Jäkligt kul att känna spänning igen – har saknat det”

En förlorad löpduell ledde till 1–0 i baken i åttonde minuten. En felpass i gapet på en motståndare till 2–0 i 14:e.

Frida Skogman, 30, fick inte den roligaste starten på comebacken efter 1,5 år utan fotbollsmatcher – men Kif Örebro kom igen och besegrade elitettanykomlingen Alingsås FC med 3–2 i lördagens träningsmatch på Behrn arena.

– Det var lite nervigt att spela match igen, och det var inte direkt den bästa prestation jag gjort. Men det var 45 minuter och det är minuter jag är ute efter för att kunna utvecklas och komma tillbaka, säger Skogman.

Frida Svensson, som hon hette då, var en av nyckelspelarna när Kif Örebro gick upp i damallsvenskan 2018. Hon spelade från start i 23 av 26 matcher och satte åtta mål, bland annat ett i den avgörande segern borta mot Västerås BK30 i sista omgången. Fram till lördagen, drygt 17 månader senare, var det hennes senaste match.

2019 tog Frida en paus från fotbollen eftersom hon var gravid, och i augusti födde hon sitt första barn, Noel. I januari började hon träna lätt, och på lördagen var det äntligen dags att dra på tröjan igen.

– Det var jäkligt kul att känna lite spänning igen, även om det var träningsmatch. Bara det här i omklädningsrummet: Snacket, att ta på sig matchtröjan ... Det har jag saknat. Och att sitta på bänken i andra halvlek och höra snacket där, säger hon.

Målsättningen är att komma tillbaka och spela i damallsvenskan, men Frida väljer att skynda långsamt.

– Jag har ingen aning om hur en kropp reagerar när man fått barn, så jag har försökt stegra träningen långsamt för att känna hur det känns. Jag började med ett fyspass och ett fotbollspass i veckan, och sedan stegrade jag det till två fotbollspass och ett fyspass. Nu var det dags att ta det här steget, säger hon och fortsätter:

– Jag ska fortsätta att känna av hur kroppen reagerar och fortsätta stegra träningen och vara med på fler pass. Jag tar det som det kommer, jag vill inte sätta för höga mål och bli besviken, för jag har ingen aning om hur min kropp kommer reagera. Jag försöker först och främst komma tillbaka till en stark kropp som klarar fotboll, för det inte som att gå på gym: Här får man tacklingar och allt sånt. Jag hoppas komma tillbaka dit jag var innan jag var gravid, men det är svårt att säga hur det kommer gå.

Skogman spelade centralt i Kifs backlinje i första halvlek – otacksamt eftersom det var 45 minuter av underprestation av hela laget. I andra halvlek ersattes hon av F19-spelaren Clara Heiche.

– Första halvlek är den sämsta vi gjort sedan vi mötte Brommapojkarna på försäsongen förra året. Det var inte många rätt. Den halvleken kommer vi inte analysera, den stryker vi ur historien, säger tränaren Stefan Ärnsved.

– I andra gjorde vi tre mål, vilket är bra, men vi hade fortfarande ett för hafsigt passningsspel och tappade bollen lite väl enkelt.

Nyförvärvet Karin Lundin gjorde sina två första mål för året, bland annat ett drömmål från distans 30 sekunder efter paus.

– Det var fantastiskt fint. Det är viktigt för forwards att få göra mål, bra för Karins självförtroende. Det tar vi med oss, säger Ärnsved.

Avgörande målet satte junioren Rebecka Mannström i 87:e.

Segern var Kif Örebros femte raka på försäsongen. På lördag ställs laget mot allsvenska nykomlingen IK Uppsala i svenska cupen. Då är de sex spelarna som på grund av landslagsuppdrag missade matchen mot Alingsås tillbaka.

Kif har bara en träningsmatch kvar före seriepremiären i april, vilket innebär att Skogman förmodligen kommer få kliva ned i F19-laget för att få matchträning inför den allsvenska comebacken.

– Det är bra att det alternativet finns, för det är inte lätt att slänga in mig i damallsvenskan bara för att jag ska få några minuter när jag är på väg tillbaka, säger hon.

Kif Örebro–Alingsås FC 3–2 (0–2)

Mål: 0–1 (8) Rebecka Sultan, 0–2 (14) Pernilla Milton, 1–2 (46) Karin Lundin, 2–2 (78) Karin Lundin, 3–2 (87) Rebecka Mannström.

Kifs startelva: Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Frida Skogman (ut 46), Maja Regnås – Cajsa Åkerberg, Emilia Pelgander, Nathalie Hoff Persson, Ida Adamsson (ut 73), Elin Bengtsson – Ida Lilja (ut 46), Karin Lundin.

Avbytare: Rebecka Mannström (in 46), Clara Heiche (in 46), Ida Hammarland (in 73).

Domare: Sandra Almqvist, Örebro.

Publik: 45.