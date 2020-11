Kvartett misstänkt för rån i Rosta: ”Någon slags osämja”

Polisen fick sent i onsdags kväll in ett larm om att en man rånats i Rosta. Flera personer hade under hot tvingat honom att ta ut pengar.

– Det är någon slags osämja som kan ligga bakom. Man har tagit med sig personen och sedan tvingat denna att ta ut pengar, berättade Kenneth Johannesson, vakthavande befäl på polisens ledningscentral, för NA.

Några timmar efter rånet anhölls tre personer, två män och en kvinna, i sin frånvaro. Vid 3.30-tiden på natten greps de.

Ett dygn senare greps och anhölls ytterligare en kvinna.

Samtliga misstänkta är i 20-årsåldern. Åklagaren har fram till den 16 november på sig att väcka åtal. Brottsrubriceringen är i nuläget ”rån och olaga frihetsberövande”.