Kvinna gick till jobbet med corona – åtalas för brott: ”Hon utsatte flera för allvarlig risk”

Kvinnan hade testat sig för covid-19 och väntade på provsvar 22 april i år.

– Hon gick till sin arbetsplats på ett trygghetsboende trots att hon inte fått svar på sitt test. Jag menar att utifrån den samhällsfarliga pandemin som vi har just nu, så har hon genom sitt agerande utsatt flera personer allvarlig risk, säger Åsa Hiding.

Enligt åtalet har kvinnan "av grov oaktsamhet utsatt nio omsorgstagare, varav flera inom riskgrupp, och nio kollegor för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom genom att gå till sitt arbete".

– Det finns flera personer som hon träffade på sitt arbete som efteråt testats positiv för covid-19. Men det går inte att säga om det är hon som har smittat dem.

När kvinnan fick sitt provsvar hade hon hunnit jobba i två dagar.

– Hon förnekar brott så som det är angivet i stämningsansökan och så som det bedrivits i förundersökningen. Jag vill inte föregripa vad hon har gett för förklaringar. Det tar vi under förhandlingen, säger Gustaf Widén, kvinnans advokat.

Kvinnan misstänks för brottet "framkallande av fara för annan". Det är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till två år.

– Det finns ingen jämförbar praxis i dagsläget. Den här pandemin är ny och vi får se under förhandlingen vad jag kommer att yrka på för påföljd. Det här är det första liknande fallet jag har. Vi har inte heller haft någon liknande utredning kring pandemin på åklagarkammaren här i Örebro, säger Åsa Hiding.

Det finns flera utredningar om liknande brottslighet runt om i landet. Fallet i Hällefors är ett av de fösta att leda till åtal.

– Kvinnans arbetsgivare kommer att höras under förhandlingen om vilka kontakter hon hade under de här dagarna. Det är för att visa på att hon utsatt andra personer för fara. Jag har även bevisning som visar att hon loggat in för att kolla sitt provsvar, men att hon trots att hon inte fått något svar ändå gått till jobbet.