Kvinna missköter missar – alla kommer att omhändertas

Under 2019 och 2020 har länsstyrelsen fått in tre anmälningar om att katter far illa hos kvinnan. Efter anmälningarna har man åkt till kvinnan och gjort kontroll. Dessutom har det gjorts fyra uppföljande kontroller.

Inte vid något tillfälle har kvinnan kunnat berätta hur många katter hon hade. Vid ett tillfälle räknade länsstyrelsen utsända till minst tolv vuxna katter. Dessutom fanns ungkatter och kattungar.

Magra djur konstaterade vid flera kontrolltillfällen. Vid fem kontroller var katternas foder slut.

Tre gånger har katter omhändertagits direkt eftersom de behövde veterinärvård. Totalt har sex katter omhändertagits, varav två tio dagar gamla kattungar.

Men nu kommer alltså samtliga katter hos kvinnan att hämtas. Efter omhändertagandet kommer det att bestämmas vilka katter som kan tas om hand av andra och om det finns katter som är i sånt dåligt skick att de måste avlivas.