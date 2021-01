Kvinnligt nätverk som stöttar kvinnor - nu firar Inner Wheel sin dag i NA

– Inner Wheels ledord är vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse, berättar Agneta Fimmerstad, som är den som mejlat NA, när vi hörs över telefon.

Hon är president för den klubb som heter Örebrohus IWC, och sedan ett par år också för hela distriktet, med nio klubbar.

Själv hörde hon talas om organisationen för första gången 2014. Hon hade nyligen gått i pension och i samma veva slutat som ordförande i en biodlarförening och hade inte så mycket att göra.

– Min dotter jobbade på hotell och berättade att hon mött så trevligt folk där. De kom från Inner Wheel, och hon tyckte att de verkade ha det så trevligt att jag borde vara med.

Så blev det, och det är ett val som hon inte har ångrat.

Men vad är då Inner Wheel för typ av nätverk?

– Vi gör trevliga saker tillsammans. Under normala förhållanden träffas vi en gång i månaden och äter middag ihop. Vi lyssnar på intressanta föreläsningar och gör spännande utflykter. Föregående Inner Wheel-dag lyssnade vi till Mats Rosenbergs ”Förvandling från soptipp till Naturreservat” avseende Oset och Rynningeviken. Vi har besökt flera slott och herrgårdar med guidade turer kring Örebro. Men vår målsättning är att samla in pengar till våra olika hjälpprojekt, med fokus på kvinnor och barn, berättar Agneta.

På det lokala planet stöttar Inner Wheel exempelvis Majblomman och Barndiabetesfonden.

– Ungefär hälften av pengarna går till lokala projekt. Vi har bidragit till julklappar till barnfamiljer som hade svårt att få ihop till det. Nationellt bidrar vi med två stipendier årligen till sjuksköterskor och undersköterskor som vidareutbildar sig inom demensvården och vi samarbetar med Tullverket med bidrag till inköp och utbildning av narkotikasökhundar.

Inner Wheel Sverige stödjer också projekt i Kenya; Stiftelsen Garissas verksamhet som skyddar föräldralösa flickor från könsstympning och ger dem hem och utbildning, samt "Inner Wheel-doktorn" där man hjälper till att finansiera kvinnliga volontärläkares uppdrag till behövande familjer.

Då och då kommer föreläsare från de olika hjälpprojekten till Örebro och berättar om verksamheten.

– Det är väldigt intressant att höra vad pengarna går till, att få ett gensvar.

Pengarna samlas in på olika sätt; det kan vara genom att arrangera auktioner eller andra aktiviteter. I juletid kan det röra sig om kransbindningar och ljusstöpning.

Fast i år har sånt fått stryka på foten, som de flesta fysiska träffarna.

Så även firandet av Inner Wheeldagen den 10 januari, som de två örebroklubbarna brukar fira tillsammans.

- I normala fall har vi en god kontakt alla klubbar. Vi åker på varandras jubileum och träffas på distriktsmöten till exempel. Nu går ju inte det. Vi internationella Inner Wheel brukar också ha ett världsomspännande konvent vart tredje år. Det skulle vara i Indien i mars, men det får bli digitalt. Likadant blir det med Inner Wheel dagen, berättar Agneta.

– Därför tänkte vi att vi i år kunde vända oss till de lokala tidningarna också. Vi brukar inte vara så duktiga att göra reklam för oss själva. Vi önskar att fler ska få vetskap om vilka vi är och välkomnar gärna nya medlemmar. Vinsten är dels gemenskapen och dels att det känns bra att göra något för andra.

Inner Wheel

► 10 januari firas Inner Wheel-dagen över hela världen.

► Inner Wheel är ett av världens största frivilliga kvinnliga nätverk med konsultativ ställning i olika FN-organ. Klubben har drygt 110 000 medlemmar i över 100 länder. I Sverige finns 88 klubbar med cirka 3 600 medlemmar. I detta distrikt finns klubbar i Arboga, Filipstad, Hagfors, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn, Västerås och Örebro.

► Inner Wheel är ingen hjälporganisation men en hjälpande organisation.

► Klubbmedlemmarna i Sverige donerar cirka en miljon kronor per år till olika hjälpprojekt. Totalt donerar Inner Wheel-klubbarna i Sverige en knapp halv miljon kronor till lokala föreningar på sin ort, för att stödja barn och kvinnors hälsa och levnadsförhållanden.

► Första Inner Wheel-klubben bildades 10 januari 1924 i Manchester, England. av Margarette Golding. Den första klubben i Sverige bildades i Filipstad 1949.

► Hemsida: www.innerwheel.se

Källa: Ewa Jägevall, Rådpresident Inner Wheel Sverige