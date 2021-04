Kvitteringen dömdes bort – sen föll ÖSK ihop: ”Vi gör ett regelrätt mål”

Vid ställningen 1–0 nickade Dennis Collander in bollen i mål efter en hörna från Romain Gall. Men domare Bojan Pandzic tyckte att Michael Almebäck gick in för hårt mot målvakten Aly Keita.

– Jag tycker vi gör ett regelrätt 1–1-mål. Jag står helt still, Keita springer in i mig och Dennis nickar in den. Ska inte stå och skylla på det här, men 1–1 och det är såklart en helt annan match. Vi får skämmas idag och imorgon sen är det upp på hästen igen, det är inte så mycket att göra, säger mittbacken efter matchen.

Men det blev ingen kvittering. Istället fick Almebäck jobba hårt åt andra hållet när Östersund ställde om, och då gick det snabbt.

– Både 2–0 och 3–0 är att vi går bort oss i pressen och dom spelar loss och är nästan fyra eller fem mot två. Jag vet inte vad statistiken säger men då gör man kanske mål nio av tio gånger, jag har ingen aning. Men det är små marginaler, andra skottet går mellan mina ben när jag slänger mig och tredje går också precis mellan mina ben när jag kommer hem.

– Vi sätter oss själva i en pissituation i första halvlek. Vi släpper in ett hörnmål och två omställningar. Sen i andra gör vi ett försök, vi har lite lägen och kan få in 3–1 och då kanske det kan bli match. Men vi får skämmas och komma igen, det finns inte så mycket mer att säga.

Förlust med 5–0. Men mittbackskuggen vill inte skylla på matchplanen.

– Jag skulle säga att det är utförandet. Vi försöker pressa dom högt, men lyckas inte. Då måste vi på plan inse det och ta hem det och inte bara gå upp och gå bort oss varje gång. Vi måste kunna lösa det på planen snabbare. Det är en extremt jävla dålig prestation.

ÖSK hade inför matchen inte förlorat mot Östersund sedan hösten 2017. Och 5–0 var den största förlusten sedan sista omgången mot Malmö 2019 när Skånelaget gick för guld.

– Jag har varit med och förlorat tidigare med andra lag, och förlorat stort. Det enda jag vet är att man mår piss nu, det är inget som går att komma undan. Man kommer må piss ikväll, man kommer må piss imorgon. Man kommer nog må piss en bit in i nästa vecka.

Utanför arenan hade ett gäng ÖSK-supportrar samlats på ett tak för att bevittna den allsvenska matchen.

– Vi hade fans som åkte hit, det är en lång resa. Jag förstår dom, deras passion och så blir det som det blir. Det är inget vi vill göra mot dom. Det är inget vi gör med flit. Vi försöker vårt bästa och idag funkar ingenting. Det är ursäkt till alla, från hela truppen till alla som kollar. Dom som var här, vi skäms. Vi är våra största kritiker själva. Såna här torskar tar otroligt hårt för man tar ett stort ansvar på planen för att vi ska vinna matcher och då är det extremt tufft att få den här smällen.

Hur går man framåt efter en sån här match?

– Det är viktigt att alla bidrar med energi. Vi måste se till oss själva och inte gå runt och peka finger och säga, han gjorde dåligt, han var dålig, det här var dåligt. Det var katastrof från alla idag, vi förlorar med 5–0 och då finns det inget försvar. Vi måste kolla oss själva i spegeln allihopa, alla i truppen och det kommer tränarteamet också göra. Därifrån måste vi vara starka och ta oss vidare, det är enda utvägen. Det är två matcher in på säsongen, vi kan inte lägga oss ner och dö.

Matchfakta

Östersunds FK–ÖSK 5–0 (3–0)

Mål: 1–0 (13) Noah Sonko Sundberg, 2–0 (30) Blair Turgott, 3–0 (39) Turgott, 4–0 Turgott, 5–0 (80) Ahmed Awad.

Varningar, Östersund: Patrick Kpozo, Henrik Bellman. ÖSK: Deniz Hümmet.

Domare: Bojan Pandzic.

Östersund: Aly Keita – Ronalid Mukiibi, Noah Sonko Sundberg, Erik Haugan – Felix Hörberg, Henrik Bellman ( Ahmed Awad 78), Isak Ssewankanbo (Simon Kroon 78), Frank Arhin (Nikolaos Dosis 67), Patrick Kpozo – Nebiyou Perry (Malcolm Stolt 56), Blair Turgott (Francis Jno-Baptiste 78).

ÖSK: Bobby Allain – Hussein Ali, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Daniel Björnquist (Benjamin Hjertstrand 45) – Dennis Collander, Johan Mårtensson – David Seger (Jake Larsson 84), Deniz Hümmet (Noel Milleskog 84), Romain Gall (Nordin Gerzic 45) – Agon Mehmeti (Erik Björndahl 66).