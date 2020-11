Kylie Minogue ordinerar köksdisco: ”Vi ska dansa oss igenom det här”

Grunden för den australiska världsstjärnans nya album "Disco" lades egentligen i en förort till Melbourne 1978. Den då nioåriga Kylie Minogue hade precis börjat bläddra igenom sin pappas skivsamling.

– Det var bland annat Donna Summers "Bad girl". Såklart hade vi Grease, Abba och Rolling Stones också, men discon var stor och jag var besatt av att gå på rullskridskodisco. Min huvudsakliga inspiration nu var låtar som redan fanns i mitt system, säger Kylie Minogue till TT i ett videosamtal.

När inspelningen av fullängdaren drog i gång rusade hon mellan musikstudior i London – hela tiden i möten med nya människor, tankar och influenser. Tills den dagen då flygplanen slutade lyfta, biltrafiken stannade och det bara var en kuslig tystnad på den brittiska huvudstadens gator. Coronalockdown.

Kylie Minogue märkte hur hon sorterade skafferiet, städade och höll kontakt med familjen på distans för att få tiden att gå. Sedan klickade hon hem en studio.

Efter otaliga videosamtal med producenter och flera googlingar ("det finns 'tutorials' för allt") fick hon till det.

– Det var en process att lära sig. Nu är jag väldigt nöjd med att spela in hemma, man behöver inte sjunga i studion i otaliga tagningar under tidspress, framför okända människor, säger hon.

Kylie Minogues karriär drog i gång på allvar under 90-talet. Hon ligger bakom världshittar som "Can't get you out of my head" och "In you eyes". "Disco" blir 52-åringens 15:e studioalbum.

– Det tog ett tag att hitta min egen version av disco, att det inte skulle vara en pastisch eller låta som ett coveralbum. Man behövde vara respektfull och samtidigt få in dem i ett modernt sound, säger hon, och fortsätter:

– Det är låtar som jag skulle spela om jag skulle säga "kom över till mig, vi äter middag, dricker drinkar och spelar några skivor". Det är en rätt bred beskrivning, men jag tror det mesta är eskapism.

I och med isoleringen har hon kommit in i en annan lunk än vanligt.

– Jag minns första intervjun jag gjorde för det här albumet, att långsamt prata länge med personer. Jag kunde nästan inte sätta ihop en mening, jag kände mig jättekonstig, säger Kylie Minogue och skrattar.

Hon är kvar i det hårt coronadrabbade Storbritannien.

– Ett av de första problemen jag hade med lockdown var känslan "wow, jag har aldrig känt mig så här långt hemifrån någonsin tidigare" – och med hemifrån menar jag Australien, säger hon.

Mina föräldrar tar det lugnt och har varit väldigt stöttande, "vi träffar dig när du kommer hit", det har hjälpt mig att inte känna mig usel för att jag är så långt borta.

Hur ser du på framtiden?

– I min drömvärld skulle det gå att genomföra shower igen, men just nu blir det köksdisco, säger hon.

Fakta: Kylie Minouge

Kylie Minogue föddes 1968 i Australien. Hon debuterade som skådespelare 1979 och blev känd under 1980-talet i serien "Grannar".

Hennes första album "Kylie" kom 1988, sedan dess har hon bland annat släppt "Impossible princess" (1997), "Light years" (2000), "Fever" (2001, med ”Can’t get you out of my head”), "Body language" (2004), "X" (2007), "Aphrodite" (2010), "Kiss me once" (2014) och "Golden" (2018).

Hon har även medverkat i filmer som "Sample people” (2000), ”Moulin Rouge” (2001), "San Andreas” (2015) och ”Swinging safari” (2018).

Nu är hon aktuell med albumet "Disco" som släpptes den 6 november.

Sara Ullberg/TTSofia Sundström/TT