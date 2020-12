Kyrkoherdens lucia-utmaning till förmån för flickors rättigheter: ”Vi måste hjälpa till”

På söndag är det 13 december.

Då firas normalt högtiden Lucia. Men 2020 är inget normalt år, så frågan är hur det blir med följena den här gången.

– Så långt jag vet nu kommer vi att ha kyrkan öppen på söndag. Jag kommer att vara i kyrkan då iallafall, säger Angelina Backman, som är kyrkoherde i Adolfsbergs församling.

Men det kan komma att ändras. På fredag bestäms det.

Svenska kyrkan anordnar en stor julinsamling, under rubriken ”Act”, som uppmärksammar kampen för alla flickors rättigheter. Långt färre personer än vanligt har besökt kyrkan under coronapandemin och i ett försök att samla in pengar har Angelina Backman antagit en utmaning.

På söndag kommer hon att gå runt med luciakrona till förmån för julinsamlingen. Hur länge hänger på hur mycket pengar som samlas in. En minut kostar 10 kronor.

Swish-numret är 123 084 66 42.

Insamlingen ska bidra till det internationella arbetet med att motverka tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot flickor världen över. Slogan lyder ”Bryt en tradition”. Andemeningen är att det är de skadliga traditionerna som ska brytas.

– Det handlar om flickors rätt till sin kropp, rätten att besluta om sitt liv, att inte giftas bort, inte könsstympas. Och rätten att få gå i skola, säger Angelina Backman.

Är frågan mer aktuell än någonsin?

– Ja, det måste jag säga.

Legenden om skyddshelgonet Sankta Lucia handlar om en ung flicka som mördades för att hon sa nej till att bli bortgift. I Act-kampanjen finns en film som skildrar just en ung flicka - både som lucia och brud.

Att insamlingen sammanfaller med coronapandemin är nästan lite ironiskt, konstaterar Angelina. 2020 har de flesta traditionerna redan brutits, som en följd av restriktionerna.

Vad har du för förhoppningar med insamlingen?

– Förhoppningen är att insamlingsperioden överhuvudtaget ska lyftas, i och med att insamlingen vi har i kyrkan inte kommer att ge mycket pengar.

De få kyrkobesöken får konsekvenser för kyrkans välgörenhetsarbete. Angelina berättar att de åtta församlingarna i Örebro samlade in endast 900 kronor vid första advent.

– 2019 samlades det in 47 000 kronor vid första advent. Det är verkligen stor skillnad! Vi måste hjälpa till för att få in mer pengar.

Fotnot: Det går att swisha pengar till Angelinas utmaning fram till klockan 16 på fredag.