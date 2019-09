"La upp loppet exemplariskt" – så var torsdagens Örebrotrav

V5-fakta

Rätt rad: 3-4-3-1-2

5 rätt: 7 393 kr

Omsättning: 251 147 kr

Antal system: 4 792

V4-fakta

Rätt rad: 1-2-4-8

4 rätt: 1 300 kr

Omsättning: 176 697 kr

Antal system: 4 388

Tummen upp: Per Lennartssons upplägg och körhänder bakom tveksamt travande Zorro Kronos. Per körde på säkerhet bakom bilen, i tidigt skede forcerade han sedan hästen till ledningen. Sista varvet lät han Raja Mirchi-avkomman löpa på och störde honom inte någon gång. Segern blev lätt via 1.13,8 sista varvet, men det här loppet la Lennartsson upp exemplariskt.

Tränare i fokus: Åke Lindblom har bra puts på sitt stall, i söndags vann hans Porthos Race på V75 på Jägersro. I onsdags blev det seger på Solvalla med Cherry Oh Baby som fixade karriärens första seger via en rapp spurt, det var 70 000 kronor i förstapris för henne. Under torsdagen vann Åke från spets med U.B.Cool som travade 1.15,2 sista varvet och vann säkert, dessutom var ”guldtanden” trea med Happy Doc och Rocking Flax. Tvååriga Happy Doc sprang 1.14 sista halvvarvet ute i spåren och lämnade ett härligt intryck efter sig.

Tuff dag: Hade Kim Eriksson, på lunchen vann han lopp i Halmstad med Valour Kronos från ledningen. Sedan tog han bilen till Örebro, där han via en ettrig spurt hann fram till seger med Oui Cherie (som han körde för första gången) som tränas av Victor Gentz.

Årets första kuskseger: Tog Mercedes Balogh när hon rattade in Sofia Aronssons Vapour Trail, Mercan gav sig av 650 meter från mål från andra par utvändigt och via 1.14 sista 600 meterna vann stoet säkert trots en trång situation i sista sväng. Detta var årets första kuskseger för Balogh, som numera har sju hästar på sin träningslista. Sauveur inte startat sedan 2017 är ett intressant nyförvärv (vi återkommer med artikel om honom inom kort) och Viper Lavec/Fairplay Pellini ska testas i monté är alla mycket spännande hästar i det lilla stallet.

Inte ens nära: Att vara lika bra som senast på Färjestad var favoriten Obi Degato i V5-inledningen. Senast bjöd hästen strid hela vägen hem och slutade trea från dödens. Den här gången körde Jepson vaket fram nioåringen till utvändigt ledaren då det gick sakta i loppet. Gamlingen travade 1.13,2 sista varvet med var aldrig segeraktuell, han är markant sämre med skor kontra barfota och det tror stallet var förklaring till den bleka prestationen. Viktig att som seriös travlirare ha koll på skoinformationen.

Vann trots tveksam värmning: Dom Perignon travade inte som bäst i sin värmning, men fungerade bättre i loppet. Hästen vann säkert från ledningen tillsammans med Magnus Jakobsson som körde hästen för första gången. Detta var andra starten för Per-Erik Pettersson, det finns högt grundkunnande i Zola Boko-avkomman.

Värt att notera: Vasse Magnus A Djuse född 2000 har haft ett toppenår. Denna kväll fick han körda sin brors (Mattias) häst Global Agency och som vilken rutinerad kusk som helst gled han till spets med treåringen dryga varvet från mål. Valacken uppträdde lite flegmatiskt, men vann säkert via 1.16,6 sista varvet. Talangen Magnus A Djuse har en ljus framtid inom travsporten, denna kväll tog han sin första seger på Örebrotravet.

Citatet: ”Han kämpar jättebra och jag är helnöjd med hästen. Han vann med tussarna kvar och stallet har fin form för dagen”. Åke Lindblom efter spetssegern med U.B.Cool.

Lopp 1

1) 7.Fantaghiro Brick (Pierre Nyström), 18,8 (3,18) 2) 6.April Combo, 19,0 (4,49) 3) 1.Happy Doc, 19,0 (4,97) 4) 5.Kiki Polly Boko, 19,0 (4,99) 5) 2.Honesty Sisu, 19,1 (8,98) 6) 4.Bitcoind' Arc, 19,2 (10,29) 7) 3.Text Man Hörsta, 19,6 (33,57).

Odds: 3,18.

Plats: 1,27-1,28-1,39.

Tvilling (6/7): 7,17.

Trio (7-6-1): 34,19.

Strukna: -.

Lopp 2

1) 2.Whispering Star (Rickard Svanstedt), 16,1 (6,10) 2) 3.Homeland Pellini, 16,3 (1,75) 3) 4.Rocking Flax, 16,3 (30,92) 4) 10.Knifetown Hall, 16,5 (19,09) 5) 5.Grayson Sisu, 16,5 (26,67) 6) 6.Zin Zano Bay, 16,6 (30,56) 7) 9.Dreamlines, 17,1 (6,44) 8) 7.Plan B., 17,1 (13,49)

Opl: 12.Mr Julian, (100,00) 1.Backflip, (80,26) 8.Starbec's A.to Z., (64,04) 11.Myrsjös Tornado, (43,74).

Odds: 6,10.

Plats: 1,65-1,25-4,07.

Tvilling (2/3): 4,69.

Trio (2-3-4): 156,38.

Strukna: -.

Lopp 3

1) 3.Dom Perignon (Magnus Jakobsson), 13,8 (24,08) 2) 4.Fame Boko, 13,8 (10,58) 3) 6.Wollafur, 13,9 (29,56) 4) 5.Obi Degato, 14,0 (2,80) 5) 1.Donatella Center, 14,0 (14,21) 6) 7.Smokey Herman, 14,1 (33,77) 7) 8.Mr Creation, 14,1 (59,02)

Opl: 9.Highspirit, (3,90) 10.Drive Launcher, (100,00).

Odds: 24,08.

Plats: 6,87-2,72-8,40.

Tvilling (3/4): 53,52.

Trio (3-4-6): 1196,20.

Strukna: -.

Lopp 4

1) 4.Vapour Trail (Mercedes Balogh), 15,1 (3,46) 2) 11.Baton Westwood, 15,2 (36,00) 3) 5.Speedy Jay Vicane, 15,5 (2,90) 4) 6.Twist Lane, 15,5 (4,43) 5) 12.Caramba Go V.J., 15,6 (100,00) 6) 3.Teetotal, 15,7 (46,31) 7) 9.Extra Allt, 15,8 (98,74) 8) 8.Mellby Devil, 15,8 (100,00)

Opl: 10.Terri Hörsta, (14,40) 7.Fanny V.D., (23,55) 1.Bette Streamline, (12,17).

Odds: 3,46.

Plats: 1,64-3,17-1,71.

Tvilling (4/11): 70,93.

Trio (4-11-5): 343,05.

Strukna: -.

Lopp 5

1) 3.Oui Cherie (Kim Eriksson), 16,3 (4,19) 2) 8.Littlesupersister, 16,4 (16,24) 3) 4.Rock the Knight, 16,7 (6,72) 4) 6.Lady L.S., 16,8 (19,51) 5) 5.Tothemoonandback, 16,9 (21,40) 6) 13.Ester Joy, 16,4 (61,63) 7) 12.Chick L.A., 16,4 (100,00)

Opl: 10.Anne, (76,57) 2.Famous Pace, (17,70).

Odds: 4,19.

Plats: 2,35-3,62-3,32.

Tvilling (3/8): 20,74.

Trio (3-8-4): 228,07.

Strukna: 11.

Lopp 6

1) 1.U.B.Cool (Åke Lindblom), 16,3 (8,20) 2) 7.Djorkaeff Sisu, 15,8 (5,55) 3) 9.Digital Diamond, 16,1 (6,80) 4) 13.Digital Winner, 16,1 (18,35) 5) 12.El Cantante, 16,1 (4,50) 6) 6.Free to Party, 16,1 (100,00) 7) 8.Colonello, 16,2 (13,64)

Opl: 4.Massive Turnover, (100,00) 10.Jaanus Tooma, (75,75) 2.Whitesocksspirit, (100,00) 3.Magic Bråten, (48,39).

Odds: 8,20.

Plats: 1,90-1,53-1,91.

Tvilling (1/7): 21,35.

Trio (1-7-9): 192,25.

Strukna: 11, 14.

Lopp 7

1) 2.Zorro Kronos (Per Lennartsson), 15,7 (2,25) 2) 8.Accolade, 16,0 (9,01) 3) 4.Icarus Boko, 16,1 (2,71) 4) 10.Let it be Me Tooma, 16,5 (17,70) 5) 1.Ferrari Gil, 16,6 (30,54) 6) 3.Karin Arriba, 17,0 (18,56) 7) 5.Jussi Bryne, 17,0 (36,64)

Opl: 7.Dolly Streamline, (76,96) 11.Made for Heaven, (42,07) 6.Enjoy's Top Gun, (21,32).

Odds: 2,25.

Plats: 1,39-2,01-1,35.

Tvilling (2/8): 10,01.

Trio (2-8-4): 43,01.

Strukna: 9.

Lopp 8

1) 4.Global Agency (Magnus A Djuse), 17,1 (2,32) 2) 2.Yankee la Vie, 17,4 (3,14) 3) 1.Alonza, 17,8 (4,59) 4) 5.Marengo, 18,5 (27,25) 5) 8.Rapunzel A.T., 18,6 (64,13) 6) 11.O.M.Genista, 19,0 (65,98) 7) 12.Primo Agustino, 19,2 (18,37)

Opl: 6.Fanny Love, (65,05) 10.Moons U.Bolt, (46,29) 9.WhenLoveTakesOver, (100,00) 7.Prince Rockbank, (20,85).

Odds: 2,32.

Plats: 1,19-1,33-1,78.

Tvilling (2/4): 2,74.

Trio (4-2-1): 12,25.

Strukna: 3.

Lopp 9

1) 8.What a Moment (Anna A Karlsson), 16,3 (12,52) 2) 6.Bikila, 16,3 (14,02) 3) 1.Totally Face, 16,4 (8,70) 4) 5.I am Legend, 16,6 (23,38) 5) 10.Lotusamarone, 17,0 (4,86) 6) 3.M.T.On the Heels, 17,0 (4,97) 7) 4.Made no Fear, 17,2 (7,89)

Opl: 11.Kick Off T.J., (24,66) 7.Lolita Tooma, (56,80) 9.Anni, (18,10).

Odds: 12,52.

Plats: 2,50-5,77-4,56.

Tvilling (6/8): 127,25.

Trio (8-6-1): 3237,78.

Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON