Laget från coronavirusets Wuhan är på plats i Marbella – så agerar ÖSK

Hela världen påverkas just nu av coronavirusets utbrott. Under lördagen tog den svenska regeringen det formella beslutet att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. ÖSK:s träningsläger i Marbella är inget undantag. Den stora nyheten på Costa del Sol just nu är att det kinesiska ligalaget Wuhan Zall landade på Malagas flygplats i onsdags, två dagar innan ÖSK:s ankomst.

Mångmiljonstaden Wuhan ligger är satt i karantän och Utrikesdepartementet, UD, avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Men laget, Wuhan Zall, har varit på resa en längre tid och har friskförklarats av spanska hälsomyndigheter.

Trots de lugnande beskeden från spanska myndigheter har flera av lagen på plats i Marbella ändå backat bort.

Ett av de lagen är förre ÖSK-stjärnan Jacob Rinnes danska klubb Aalborg. Rinnes lag har fått två matcher inställda på grund av coronaviruset.

– Det var meningen att vi skulle spela mot två kinesiska lag, varav det ena laget kommer från staden där viruset har sitt ursprung, säger Jacob Rinne som är lättad att slippa spela matcherna.

Jag hade inte varit jättepepp på att spela matcherna.

– Jag hade inte varit jättepepp på att spela matcherna. Sedan kanske det inte är någon stor risk att åka på någonting men bara känslan att veta om att det är därifrån smittan kommer ifrån då håller man sig helst därifrån, erkänner Jacob Rinne.

Aalborg stod alltså plötsligt utan motstånd och frågan gick bland annat till ÖSK – som nobbade.

– Vi har fått information om att några lag har fått sina matcher inställda på grund av coronaviruset och vi fick frågan om vi var villiga att flytta någon av våra matcher men vi är väldigt nöjda med, framförallt, de dagar som matcherna ligger på. Det hänger på att vi vill ha en bra periodisering enligt den planering som vi har gjort för veckan, förklarar ÖSK-managern Axel Kjäll.

Det hade inneburit att vi hade varit tvungna att spela match två dagar efter vår första match

ÖSK kommer att möta slovakiska Victoria Plzen på måndag och spanska tredjedivisionslaget RB Linense på torsdag. De planerna ligger alltså fast.

– Ja, Aalborg åker hem tre dagar efter vår första match. Aalborg är ett bra lag med många bra spelare och vi hade gärna mött dem men det hade inneburit att vi hade varit tvungna att spela match två dagar efter vår första match med bara en dags vila mellan. I den fasen vi är i säsongen behöver vi ha två dagar mellan matcherna för att återhämta oss, säger Axel Kjäll.

ÖSK kom ner till Marbella sent på fredagskvällen och välkomnades av strålande sol och behagliga 20 graders värme. Under lördagen hann truppen träna två pass på träningsanläggningen Dama de Noche.

– Första 24 timmarna handlar mycket om att få igång kropparna efter resan, få koll på hur det fungerar runt planerna och på hotellet. Hittills har allt varit väldigt positivt. Det är bra planer, bra mat och inga förseningar under resan hit. Det är bra väder också så det är inget att klaga på, sammanfattar Axel Kjäll.