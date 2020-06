Lagkaptenen fick räddningsuppdrag – efter usla starten: ”Stabiliserade matchen”

Samtidigt som ÖSK blev utspelade av Elfsborg satt lagkaptenen Nordin Gerzic på läktaren och kollade på.

– Det är inte så roligt att vara på sidan, det är mer nervöst att vara där. Men det är vad det är, vissa matcher får det vara så.

Var det frustrerande att inte kunna påverka?

– Ja, det var det. Men det var inte så mycket att göra åt. Jag hade aldrig kunnat spela 90 minuter idag. Jag har haft en dialog med tränarna och vi var överens om det.

ÖSK:s mittfält hade långa stunder svårt att få fast bollen och slog bort passningar som gav Elfsborg flera lägen att så in ett ledningsmål. Trots Elfsborgs spelövertag ledde ÖSK med 1–0, men Axel Kjäll ville se förändringar.

När andra halvlek drog igång stod Nordin Gerzic på planen efter att missat de senaste två matcherna. Ett byte som överraskade många – inklusive Gerzic själv.

– Mig med. Vi pratade igår om hur det kändes och då var jag ärlig och sa att jag inte hade 90 minuter i kroppen, som det kändes igår. idag kändes det mycket bättre. Det var samma mot Östersund, då visste jag att det inte skulle gå. Det har gjort för ont men idag kändes det bättre.

Bytet gav matchen en annan karaktär och ÖSK jämnade ut spelet.

– Vi stabiliserade matchen tycker jag. Sen tycker inte jag att dom skapar så mycket i andra halvlek men det är fortfarande inte så bra som vi kan, det är sådär. Bra defensivt och stundtals bra offensivt i andra halvlek.

Det såg ut som att du haltade lite mitt i halvleken?

– Jag trampade konstigt men det går över. Det är bra att det går över efter ett litet tag och sen är det bara att köra igen.

Elfsborg kvitterade från straffpunkten i den 67:e minuten och matchen slutade 1–1, något Gerzic efteråt inte är helt missnöjd med.

– Ärligt tala ska vi vara glada för det. Efter första halvlek ska vi vara extremt glada att det inte står 3–0. Så som matchbilden såg ut i första halvlek känns det väldigt bra. Sen gick vi för tre och med lite flax hade vi kunnat få med oss det, extremt mycket flax kanske i och med att dom inte gjorde mål i första. Men ibland är det så och vi åker härifrån med en poäng och det ska vi vara glada för.

Hur känns skadan nu efter matchen?

– Inte bra. Men vi får se, det har blivit mycket bättre varje dag.

IF Elfsborg–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (40) Agon Mehmeti, 1–1 (67) Jesper Karlsson straff,

Varningar, ÖSK: Andreas Skovgaard, Kevin Wright, Johan Mårtensson. IFE: Jacob Ondrejka

Utvisningar, ÖSK: – IFE: Samuel Holmén.

Domare: Bojan Pandzic

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck, Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 46) – Robin Book (ut 71), Nahir Besara, Jake Larsson (ut 71) – Agon Mehmeti (ute 77)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand (in 89), Erik Björndahl (in 77), David Seger (in 71), Nordin Gerzic (in 46), Jack Lahne (in 71)

Elfsborg

Tim Rönning – Simon Strand, Leo Väisänen, Joseph Stanley Okumu, Johan Larsson – Simon Olsson, Robert Gojani, Fredrik Holst – Rasmus Alm, Marokhy Ndione (ut 59), Jesper Karlsson

Ersätter: Mathias Lønne Dyngeland (MV), Christopher Mc Vey, Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 59), Samuel Holmén, Jacob Ondrejka (in 59), Prince Isaac Kouame