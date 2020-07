Lagkaptenen om misstagen – och vad ÖSK måste göra: ”Alldeles för grova misstag”

ÖSK blev överkörda av Hammarby i Stockholm på Tele2 arena. Slutsiffrorna skrevs till 3–0 men det hade kunnat blivit mer.

– Ingen kul dag på jobbet, säger Nordin Gerzic till NA.

Gästerna slarvade i uppspelsfasen och hade svårt att ta sig igenom Hammarbys press. Då var hemmalaget vid flera tillfällen snabba på att utnyttja situationerna och ställde om snabbt.

– Vi har lite bolltapp överallt. Fotboll är vad det är, det spelar ingen roll vilken taktik du har, hur du ska utföra matcher och inte när du gör så stora misstag som vi gör. Att det är 1–0 i första halvlek ska vi faktiskt vara nöjda med. Ogge (Oscar Jansson) gör några grymma räddningar, vi bryter bollar i sista sekund, jag har en som jag bryter när dom har öppet mål, Micke (Almebäck) har en, Ogge har två-tre gymma räddningar. Vi gör alldeles, alldeles för grova misstag. Det är inte som Elfsborg men nästan.

– Jag har en som jag tappar i mitten, dom kommer tre mot två och Ogge gör en kanonräddning. Det är inte tillräckligt bra, det är misstag som inte jag ska göra, det ska inte finnas. När man gör ett så stort misstag som jag gjorde där och några andra gjorde kan man inte vinna matcher oavsett taktik.

Vi måste ta tag i det, speciellt vi som har varit i den här klubben länge, vi som är rutinerade måste ta tag i det mer

I flera matcher har ÖSK haft svårt att etablera ett anfallsspel. Mot Elfsborg, Helsingborg och nu mot Hammarby har spelet låst sig och laget har inte lyckats spela sig igenom pressen.

– Vi har haft ett litet problem i år. När vi ska spela långt spelar vi bara långt, när vi ska börja passa då bara passar vi. Vi måste hitta en mix, springa in bakom, jag vet inte hur många djupledsbollar vi har idag, noll typ känns det som. Tyvärr ingen bra prestation.

Men trots förlusten ser Gerzic vissa bra saker från matchen, och några saker han tror på i framtiden.

– I fotboll måste du allting bra och jag tycker inte vi riktigt har fått någon match där allting har klickat än. Det visar ändå att det finns väldigt stor potential i den här gruppen. Vi har tagit rätt så mycket poäng, varit bra försvarsmässigt men vi har fortfarande en hel del att krama ur.

Vad är det du vill ska bli bättre?

– Jag vill se en helhet där allting funkar. Där vi gör gör ett väldigt bra försvarsspel men där vi både har bollinnehav och vill framåt, slå linjer, gå bakom. Det är så man spelar fotboll och det tycker jag inte riktigt vi har gjort i år. Vi har inte dominerat så som jag vet att vi har i oss.

Han säger också att det är de äldre gardet som måste visa vägen för de lite nyare och de yngre spelarna.

– Vi måste ta tag i det, speciellt vi som har varit i den här klubben länge, vi som är rutinerade måste ta tag i det mer. Jag tycker att Axel (Kjäll), om jag ska vara helt ärlig, är rätt på det varje match. Taktiken dom har, vad dom vill komma åt, vad vi ska göra, jag tycker det är helt rätt. Men om vi inte gör det tillräckligt bra spelar det ingen roll vem vi har vid sidan. Då skulle jag kunna stå där och vinka, vara både spelare och tränare.

Härnäst väntar Falkenberg hemma lördag den 1 augusti för ÖSK.

– Revansch nästa match. Det är bara upp på hästen igen, träna hårt dom här dagarna, lyssna på vad tränarna har att säga och sen bara gasa.

Hur är det med foten?

– Den är okej, jag känner ingenting men väldigt trött dock. Idag höll jag inte för 90 minuter, jag har inte spelat på väldigt lång tid. Sakta men säkert börjar jag komma tillbaka men idag tog jag slut runt när bytet kom, då var det dags.

Matchfakta

Hammarby IF–ÖSK 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 (32) Gustav Ludwigson, 2–0 (47) Mads Fenger, 3–0 (72) Abdul Khalili.

Varningar, HIF: Tim Söderström. ÖSK: Nordin Gerzic, Dennis Collander, Benjamin Hjertstrand.

Publik: –.

Domare: Kaspar Sjöberg.

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund (ut 85), Michael Almebäck (ut 59), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Robin Book, Nordin Gerzic (ut 59), Dennis Collander, Kevin Wright – Nahir Besara, Erik Björndahl.

Ersättare: Jake McGuire, Arvid Brorsson, David Seger (in 77), Hussein Ali (in 85), Jack Lahne (in 77), Johan Mårtensson (in 59), Jake Larsson (in 59).

Hammarby

David Ousted – Tim Söderström, Mads Fenger, David Fällman, Simon Sandberg (ut 45) – Aimar Sher (ut 59), Serge-Junior Martinsson (ut 83), Abdul Khalili (ut 76), Jeppe Andersen, Vladimir Rodic – Gustav Ludqigson (ut 45).

Ersättare: Davor Blazevic, Kalle Björklund, Aron Johansson (in 45), Alexander Kacaniklic (in 59), Imad Khalili (in 76), Darijan Bojanic (in 83), Dennis Widgren (in 45).